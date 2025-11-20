Nules convertirá el edificio del INSS en un centro de formación

El Ayuntamiento de Nules mejorará el edificio del antiguo INSS ubicado en la localidad, propiedad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recientemente cedido al consistorio por un periodo de 25 años, para su uso como centro de formación.

Este inmueble, con más de 1.000 metros cuadrados, albergará dos funciones principales: por un lado, los cursos de formación para el empleo impulsados a través del área municipal de empleo en colaboración con Labora; y por otro, las clases de la Universidad de Mayores de la UNED.

Además, espacios como el auditorio o las salas polivalentes estarán disponibles para asociaciones locales y actividades socioculturales.

La primera fase de esta actuación contempla una inversión superior a los 180.000 euros destinada a reparar las filtraciones de la cubierta, modernizar el sistema eléctrico e incorporar mejoras en domótica. Este proyecto se enmarca en el acuerdo alcanzado con el ministerio. El alcalde, David García, destacó que «la cesión de este edificio nos permite recuperar un espacio en desuso y dotarlo de una nueva vida al servicio de la ciudadanía».