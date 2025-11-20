Inician las gestiones para que Nuleta, la clemenules de la Plana, obtenga la Denominación de Origen

Apenas un par de semanas después de que la Nuleta, la marca diferenciadora de calidad para las clemenules que se cultivan en la Plana, haya empezado a recolectarse, se ha celebrado en Burriana el simbólico primer corte, con presencia de diferentes autoridades que han querido visibilizar así su apoyo a este proyecto que encara su tercera campaña de presencia en los mercados.

Tres años ya en los que, como ha destacado Juanvi Moros, el presidente de la asociación para la puesta en valor de la calidad de la Clemenules de la comarca de la Plana, necesita seguir sumando respaldos en una apuesta por la diferenciación que va a dar un paso más: ya han iniciado las gestiones «para la obtención de una Denominación de Origen».

Quienes están implicados en esta iniciativa coinciden en defender que solo un compromiso con la calidad por encima de cualquier otra variable puede ayudar a revalorizar el trabajo del productor para garantizarle un precio justo por su trabajo.

Esa es la razón por la que en este inicio de campaña no se habla de previsiones ni expectativas de comercialización. A estas alturas «no se sabe» qué niveles alcanzará la producción de Nuleta, «lo que más nos importa es dar continuidad a la incorporación de la marca en los mercados», que Moros reconoce que está siendo lenta, «pero decidida».

Está garantizada su distribución en los supermercados de la empresa Transgurmet en toda la Comunitat Valenciana, Cataluña y Baleares, como viendo sucediendo desde el año 2023. «Todo el trabajo que estamos realizando estos primeros años es para estar, que nos conozcan y que al final, nos busquen», remarca el presidente de la asociación.

Momento del primer corte en el que han participado el secretario autonómico y el alcalde de Burriana. / MEDITERRÁNEO

Señala que cuentan con el apoyo de la Conselleria de Agricultura y la Diputación de Castellón, también con la ayuda del IVIA, además de ayuntamientos, empresas, asociaciones y sindicatos agrarios, como ha podido comprobarse en ese Primer Corte.

Entre los asistentes, además del secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, que con su presencia a constatado ese apoyo autonómico, y del diputado provincial del Sector Terciario, Sergio Fornás, han estado presentes el director general de la IGP Cítrics Valencians, José Enrique Sanz; el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer; la directora territorial de Agricultura, Maria Luisa Albiol, representantes de varios ayuntamientos integrados en la asociación, entidades agrarias como AVA-Asaja y la Unió, del IVIA, del Centro Experimental de Vila-real y de la OCAPA de la Vall d'Uixó, además de Juanvi Moros, como presidente de la entidad impulsora, y César Estañol, concejal de Nules y portavoz.

De la asociación forman parte los ayuntamientos de Almassora, Moncofa, Betxí, Burriana, la Vall, la Vilavella, Nules, Vila-real, Artana, Castelló, Onda, les Alqueries y la Llosa, además de la Associació de Pous, el Sindicato de Riegos del Millars, Caixa Rural Sant Josep de Nules, y varias cooperativas y comercios de exportación.