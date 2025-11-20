Obras polémicas junto al aeródromo de la Llosa: "Se mean encima de nosotros y dicen que llueve"

La asociación Acció Ecologista-Agró ha denunciado ante la Guardia Civil el "incumplimiento" de uno de los condicionantes a los que está sujeta la autorización emitida por los servicios territoriales de Castellón para la realización de obras de adecuación y mantenimiento de la parcela anexa al aeródromo de la Llosa, ubicada en pleno corazón de la Marjal de Almenara.

Representantes de AE-Agró, asociación ecologista que custodia más de 100 hectáreas en la Marjal de Almenara, paseaban tranquilamente el miércoles a primera hora de la mañana para observar los itinerarios que suelen seguir las aves que habitan este humedal protegido. Al acercarse a las zonas próximas donde se sitúa el aeródromo de la Llosa, se toparon con las obras de adecuación y mantenimiento que, desde hace aproximadamente un año, se están realizando sobre el bosque de eucaliptos por parte de la empresa Diglar Vicbal.

Pendiente resolver la solicitud de DIC

La citada empresa adquirió recientemente esta parcela, anexa a la escuela de pilotos de la que también es propietaria y que se ubica dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Según las ecologistas, el propósito de la compra no es otro que ampliar las zonas de aterrizaje y despegue del aeródromo.

En este sentido, recuerdan que está pendiente de resolverse la solicitud de Declaración de Interés Comunitario (DIC) para la regularización de la actividad del campo de vuelo y advierten de que los terrenos en los que se están llevando a cabo las obras de adecuación y mantenimiento quedarían fuera del ámbito del procedimiento que se está tramitando.

Desbroces masivos

Las actuaciones, consistentes en "desbroces masivos", han sido denunciadas públicamente por la entidad ecologista por sus posibles afecciones sobre la avifauna. Y es que la parcela, pese a contar con porte arbóreo de eucaliptos —una especie invasora— actúa como zona de descanso y de paso de especies como la águila calzada, el búho chico, el alcotán, el aguilucho lagunero o la cigüeñuela, entre otras.

Pese a ello, cuentan con el permiso del Servicio Territorial de Castellón, organismo que, a juicio de Agró, "ha despachado la autorización con una clara falta de diligencia". Así lo transmitió la entidad ecologista en el escrito remitido a finales de octubre a la Conselleria de Medio Ambiente, mediante el cual solicitaba concertar una reunión con el conseller Vicente Martínez Mus.

Uso de maquinaria pesada

A las posibles irregularidades cometidas se suma el incumplimiento de uno de los condicionantes establecidos en la autorización para efectuar los trabajos de limpieza de vegetación. Según han podido saber las ecologistas, estas tareas deberían ejecutarse de forma selectiva y manual, para reducir los posibles impactos sobre el entorno. Sin embargo, tal como pudieron comprobar este miércoles, se están llevando a cabo con el uso de maquinaria pesada. Al enterarse, voluntarias de AE-Agró llamaron a la Guardia Civil, que acudió de inmediato para que pudieran denunciar los hechos.

Las obras exceden lo permitido. La máquina arrasa toda la vegetación herbácea y se remueve el horizonte húmico del suelo

“Estas obras exceden lo permitido. Como dicen en castellano: Se mean encima de nosotros y dicen que llueve. Hemos visto cómo, con la máquina, arrasan toda la vegetación herbácea y se remueve el horizonte húmico del suelo, afectando al hábitat prioritario 1510 de estepas salinas mediterráneas, que en esta marjal alberga poblaciones de endemismos como el Thalictrum maritimum o el rarísimo lirio azul (Iris xiphium).

Además, parece que quieren retirar los restos de los pilares de los apartamentos y el ‘chalet piloto’ de ‘Promociones Casablanca’ que permanecen en la parcela del eucaliptal, una urbanización que desde el movimiento ecologista conseguimos frenar en 1980, con el objetivo de extender sus instalaciones y actividades hasta la zona urbana de la Llosa próxima a Casablanca”, aclaran miembros de la organización.

Un traslado del aeródromo que ya estaba acordado

El aeródromo se ubica en la zona A, de máxima protección, de la Marjal de Almenara. Esta circunstancia hace que, para Acció Ecologista-Agró, la actividad sea incompatible con la conservación de este humedal. Motivo por el que la entidad inició hace trece años negociaciones con los antiguos propietarios y con el Ayuntamiento de la Llosa, fruto de las cuales en 2019 se solicitó una DIC para el traslado del aeródromo permanente de uso restringido de la Llosa fuera de la zona húmeda y de los espacios Natura 2000.

En la reunión de la Comisión Mixta celebrada el verano pasado en la Casa Penya, para el seguimiento del convenio marco entre la Generalitat Valenciana y Acció Ecologista-Agró para la gestión de la biodiversidad en las Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la Marjal de Almenara y la playa de Moncofa, la organización insistió en el incumplimiento del traslado del aeródromo —que obtuvo una DIA favorable en 2023— y pidió su cierre definitivo.