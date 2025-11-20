Onda anuncia 13,8 millones en inversiones en el 2026 para transformar la ciudad

El Ayuntamiento de Onda ha presentado este jueves el mayor paquete de inversiones jamás aprobado en el municipio: 13,8 millones de euros, que representan el 30,3% del presupuesto de 2026 y consolidan al consistorio como uno de los que más esfuerzo inversor realizará el próximo año en la provincia de Castellón. La alcaldesa, Carmina Ballester, ha presentado el presupuesto municipal para el próximo ejercicio, el mayor de su historia: 45.531.404,61 euros, una cifra récord que representa un 20% de incremento respecto al de 2025, tal y como avanzó Mediterráneo.

Ballester ha destacado que esta ambiciosa hoja de ruta “acelerará la transformación social y urbana sostenible de Onda”, impulsada en gran medida por la mayor financiación europea captada hasta la fecha por la ciudad.

Durante la exposición pública del proyecto, Ballester ha subrayado que estas inversiones suponen “más oportunidades, más bienestar y más futuro para los ondenses”, y ha remarcado que Europa “confía en Onda porque trabajamos con rigor, solvencia y proyectos de calidad”.

En primer lugar, destacan los 6,4 millones de euros financiados por Europa para la transformación urbana y sostenible, que permitirán renovar espacios estratégicos y avanzar hacia una ciudad más moderna y eficiente. Además, el Ayuntamiento continuará ampliando el programa Onda Bonica, con 200.000 euros adicionales para seguir vistiendo de cerámica plazas y entornos urbanos.

Paralelamente, se destinarán 450.000 euros a barrios y núcleos diseminados, convirtiéndose en la mayor dotación económica dirigida hasta ahora a estas zonas. A su vez, casi 1 millón de euros reforzará la competitividad de los polígonos industriales, con financiación del IVACE para impulsar empleo e inversión empresarial.

Por otro lado, la construcción de la escuela infantil Sambori supondrá 2,7 millones de euros, orientados a dar respuesta a la demanda educativa de las familias. Finalmente, se reservarán 300.000 euros para la adquisición del mamógrafo comprometido, en coordinación con empresas locales, para reforzar la prevención y la salud de las mujeres.

Por su parte, la concejala de Hacienda, María Prades, ha insistido en que “este presupuesto histórico es posible porque Onda mantiene una salud financiera ejemplar”. “Podemos permitirnos invertir en grande sin hipotecar el futuro, y hacerlo con responsabilidad y transparencia”, ha añadido.

Proyectos estratégicos

El Presupuesto 2026 permitirá seguir avanzando en los proyectos incluidos en el Plan Horizonte Inversor Onda 2024-2027, que se desplegarán de forma coordinada para impulsar la transformación urbana, social y cultural de la ciudad.

En primer lugar, se desarrollará Ágora Onda, con la remodelación integral del antiguo parque de bomberos para convertirlo en un espacio cultural y de atención ciudadana. Además, se ejecutará el Jardín de las Mil y Una Noches en la ladera del castillo, que consolidará el castillo como reclamo turístico internacional, y la Alquería Cultural, pensada para ofrecer nuevos espacios para la infancia.

A su vez, el presupuesto impulsa la reapertura y modernización del Museo de Ciencias Naturales El Carmen y la MICO gaming zone, así como la cobertura de la pista exterior del pabellón polideportivo municipal.

En paralelo, se llevará a cabo la climatización y renaturalización de los centros educativos, la instalación del nuevo Parque de los Planetas y la extensión de nuevas zonas verdes mediante el plan Onda Bonica + Natural, que permitirá seguir creando nuevas zonas verdes y entornos urbanos más habitables.

Pulmón Verde

Del mismo modo, el presupuesto refuerza el desarrollo del Pulmón Verde, la mayor operación de renaturalización urbana de la historia de Onda. De forma simultánea, avanzan sus distintas fases: el Jardín de las Mil y Una Noches en la ladera del castillo, el Rooftop 360º de la Campaneta, la ampliación de los jardines de la Campaneta, y la actuación en la curva de Ingeniero Echegaray para mejorar la seguridad viaria.

Participación ciudadana

Durante el proceso de elaboración, el Ayuntamiento ha incorporado las aportaciones de más de 200 vecinos, asociaciones y entidades a través de la campaña ‘Onda en marxa’, además de propuestas trasladadas por los distintos grupos políticos.

Los presupuestos se aprobarán en el pleno de este viernes y entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, sin prórrogas, manteniendo la tendencia de Onda de ser el primer gran municipio de la provincia en activar sus cuentas públicas cada año.

“Onda no se pone límites. Nuestros antepasados nos contagiaron ese carácter inconformista y este gobierno municipal apunta siempre a lo más alto. Porque los ondenses se merecen lo mejor. Y así vamos a seguir trabajando, sin dejar que nada ni nadie nos desvíe del camino”, ha resaltado para finalizar la primera edil.