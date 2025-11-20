Peñíscola frena a los jabalíes: 71 capturas en seis meses para proteger cultivos y carreteras
Los datos corresponden a las capturas realizadas en la de jaula de grandes dimensiones que instaló la concejalía en el marjal
La presencia creciente de jabalíes en carreteras, cultivos y zonas próximas a áreas habitadas continúa generando preocupación en numerosos municipios, y Peñíscola no es la excepción. La concejalía de Medio Ambiente ha hecho balance del último semestre en lo que respecta a la captura de fauna cinegética, destacando la eficacia de la jaula de grandes dimensiones instalada en el marjal. En este periodo, el dispositivo ha permitido capturar un total de 71 ejemplares de jabalí, una cifra que evidencia la elevada proliferación de esta especie en el entorno.
A nivel provincial, la Conselleria de Medio Ambiente ha cuantificado en 42.700 ejemplares la población de cerdo salvaje.
Los jabalíes se han convertido en un riesgo creciente para la seguridad vial, ya que irrumpen en carreteras provocando accidentes de tráfico, además de ocasionar importantes daños en los cultivos locales. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha reforzado sus medidas de control y prevención, con el objetivo de proteger tanto a los vecinos como al sector agrícola.
Refuerzo del servicio
Desde la concejalía explican que se mantendrá y reforzará el servicio de captura, dada la amenaza que supone la cercanía de estos animales al núcleo urbano. Además, se prevén nuevas acciones de sensibilización y señalización en puntos conflictivos, con el fin de minimizar riesgos y mejorar la convivencia con la fauna silvestre.
El consistorio recalca que estas iniciativas son esenciales para garantizar la seguridad y reducir los perjuicios que la sobrepoblación de jabalíes está generando en la zona.
