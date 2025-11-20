La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood
En vez de rendir homenaje a actores o actrices legendarios, la remodelada ágora cuenta con 19 placas en el suelo que buscan reconocer a las asociaciones locales
Salvando las distancias (y muchos miles de kilómetros), Traiguera tiene ahora un pequeño rincón que recuerda inevitablemente al Paseo de la Fama de Hollywood. Si la meca del cine luce estrellas dedicadas a actores y actrices legendarios, este municipio del Baix Maestrat ha decidido rendir homenaje a sus propios protagonistas: las asociaciones locales que dan vida al pueblo.
19 placas incrustadas en el pavimento convierten la remodelada plaza Raval en un paseo simbólico que visualiza la labor de estos colectivos.
El acto de inauguración de la nueva ágora tuvo lugar el pasado domingo, cuando el Ayuntamiento estrenó este enclave tras una profunda remodelación integral, que se consolida como «un espacio integrador y vivo, un lugar donde la historia, la cultura y la identidad colectiva se encuentran y se comparten». «Es un homenaje permanente a la fuerza de las entidades locales y un recordatorio de que el pueblo, cuando actúa unido, continúa creciendo y celebrando su esencia con orgullo», reivindican desde el consistorio.
En sus intervenciones, el alcalde, Javier Ferrer; el concejal de Cultura, Juanjo Cabanes, y el arquitecto del proyecto, Miguel Ángel Martínez, pusieron especial énfasis en las 19 placas que hay en el suelo de la plaza, ya que cada una contiene el nombre de una de las entidades de Traiguera, como recuerdo eterno del asociacionismo local. Porque en este caso las estrellas no son actores ni actrices, sino las asociaciones y las personas que las integran, que son las verdaderas protagonistas que mantienen viva la cultura, el deporte y las tradiciones locales.
En Traiguera las 'estrellas' no son actores ni actrices legendario, sino las asociaciones que dan vida y fuerza al pueblo
Durante el acto, cada entidad recibió una réplica de su lámina de la mano del alcalde. Después, el primer edil y las reinas de las fiestas descubrieron a su vez la placa que recogerá para siempre la inauguración de la plaza, con la inscripción que recuerda la renovación acometida este año.
Inversión de casi 200.000 euros
La Plaça Raval, cuya adecuación ha costado 198.485,86 euros financiados por el plan Impulsa de la Diputación, destaca también por su conexión con el pasado romano, ya que la fuente central está ahora presidida por el dios romano Mercurio, símbolo de la popular Feria Romana Thiar Julia, nacida en 2006.
Además, rinde memoria al oficio de la alfarería, presente en los pequeños cántaros incrustados que evocan la antigua denominación de Plaça dels Canterers y la tradición terrissera de Traiguera.
