Reacción del PP al caso del alcalde de Cervera: "El PSPV actúa con Sanmartín como Pedro Sánchez hizo con Ábalos y Santos Cerdán"
El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, muestra su respeto hacia la justicia y defiende una "investigación completa, máxima transparencia y depurar responsabilidades"
Después de trascender que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs investiga al alcalde de Cervera del Maestre, Adolf Sanmartín, por un presunto delito electoral, el PP de Castellón (PPCS) ha manifestado públicamente este jueves su "más firme condena a la corrupción socialista".
Los populares recuerdan que Sanmartín, imputado por un supuesto delito de compra de votos en 2023, también está señalado por estos mismos hechos en los comicios de 2019.
Por ello, el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, exige "una investigación completa, la máxima transparencia y que se depuren responsabilidades hasta el final". Y lamenta que el secretario general de los socialistas en Castellón, Samuel Falomir, cierre filas en torno a su alcalde y mano derecha de Ximo Puig, Adolf Sanmartín, en lugar de "defender la democracia que el PSPV-PSOE pone en riesgo".
"Grupo criminal"
Para Aguilella, la gravedad de los delitos que se investigan como "grupo criminal" exige "una reacción inmediata del PSOE en defensa de la democracia, en lugar de hacia otro lado y apoyar a los imputados. Y esto es precisamente lo que, según critica, ha hecho el líder del PSPV en la provincia, siguiendo el ejemplo de Pedro Sánchez que también mostró su apoyo a Santos Cerdán y Ábalos".
"El deber de Falomir sería el de apartar de manera inmediata a cualquier responsable socialista que esté siendo investigado por prácticas que ponen en riesgo la integridad del sistema electoral". Sin embargo, "el socialismo hace lo que se esperaba, proteger y amparar al imputado".
El PP pide que se llegue hasta el final para depurar las responsabilidades de quien fue y sigue siendo mano derecha de Ximo Puig. "No permitiremos que se ponga en duda la limpieza de nuestro sistema democrático ni la confianza de los castellonenses en el sistema electoral vigente. Nuestra obligación es defender la democracia con todas las herramientas que nos da la ley. Caiga quien caiga".
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- Un pequeño pueblo de Castellón ofrece tres viviendas sociales a familias con hijos: 'Vivir aquí es como si te tocara la lotería
- Un pueblo de Castellón de 490 vecinos combate la brecha financiera con su primer cajero automático: 'Es de vital importancia
- Casa okupada en Castellón durante cinco años: 30 gatos, suciedad extrema y destrozos irreparables
- Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar
- Burriana recuperará la playa que el mar borró: luz verde del Gobierno a un histórico proyecto para proteger la costa
- Investigan al alcalde de Cervera por un presunto delito electoral
- Lío en Moncofa: sin mercado ambulante 30 años después