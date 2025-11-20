Reacción del PP al caso del alcalde de Cervera: "El PSPV actúa con Sanmartín como Pedro Sánchez hizo con Ábalos y Santos Cerdán"

Después de trascender que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs investiga al alcalde de Cervera del Maestre, Adolf Sanmartín, por un presunto delito electoral, el PP de Castellón (PPCS) ha manifestado públicamente este jueves su "más firme condena a la corrupción socialista".

Los populares recuerdan que Sanmartín, imputado por un supuesto delito de compra de votos en 2023, también está señalado por estos mismos hechos en los comicios de 2019.

Por ello, el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, exige "una investigación completa, la máxima transparencia y que se depuren responsabilidades hasta el final". Y lamenta que el secretario general de los socialistas en Castellón, Samuel Falomir, cierre filas en torno a su alcalde y mano derecha de Ximo Puig, Adolf Sanmartín, en lugar de "defender la democracia que el PSPV-PSOE pone en riesgo".

"Grupo criminal"

Para Aguilella, la gravedad de los delitos que se investigan como "grupo criminal" exige "una reacción inmediata del PSOE en defensa de la democracia, en lugar de hacia otro lado y apoyar a los imputados. Y esto es precisamente lo que, según critica, ha hecho el líder del PSPV en la provincia, siguiendo el ejemplo de Pedro Sánchez que también mostró su apoyo a Santos Cerdán y Ábalos".

"El deber de Falomir sería el de apartar de manera inmediata a cualquier responsable socialista que esté siendo investigado por prácticas que ponen en riesgo la integridad del sistema electoral". Sin embargo, "el socialismo hace lo que se esperaba, proteger y amparar al imputado".

El PP pide que se llegue hasta el final para depurar las responsabilidades de quien fue y sigue siendo mano derecha de Ximo Puig. "No permitiremos que se ponga en duda la limpieza de nuestro sistema democrático ni la confianza de los castellonenses en el sistema electoral vigente. Nuestra obligación es defender la democracia con todas las herramientas que nos da la ley. Caiga quien caiga".