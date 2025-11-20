El reloj más famoso de l’Alcora, en jaque por filtraciones: el Ayuntamiento urge permiso para actuar

El Ayuntamiento de l’Alcora mantiene su compromiso con la conservación de la Torre del Repés, uno de los vestigios más destacados de las antiguas murallas de la localidad y un elemento muy vinculado a momentos emblemáticos del calendario local, como las 12 campanadas de Nochevieja y el inicio de la Rompida de la Hora cada Viernes Santo, entre otros.

El edificio presenta desde hace tiempo problemas de filtraciones de agua en la torreta del reloj, especialmente cuando llueve, lo que hace necesaria una intervención para garantizar su protección y correcto funcionamiento.

Con este objetivo, el consistorio elaboró y remitió el proyecto de restauración a la administración autonómica, cumpliendo posteriormente con toda la documentación adicional solicitada. En agosto, el Ayuntamiento envió el informe requerido para poder avanzar hacia la segunda fase del proyecto.

Otras actuaciones

Cabe recordar que, recientemente, se llevó a cabo una primera intervención en la Torre del Repés destinada a frenar el deterioro de la estructura. Esta fase incluyó la consolidación de la cubierta, la rehabilitación de las paredes externas y el apuntalamiento de los forjados interiores para garantizar la seguridad. También se trabajó en la recuperación del aspecto original de los muros de mampostería.

En estos momentos, el consistorio se encuentra a la espera del informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural, un paso imprescindible para autorizar y ejecutar las obras previstas.

Desde el Ayuntamiento explican que, una vez recibida la autorización, se podrá actuar de manera inmediata para evitar que la lluvia afecte al mecanismo del reloj y asegurar la conservación de este bien tan apreciado por la ciudadanía.

El consistorio ha reiterado su voluntad de actuar tan pronto como sea posible y confía en obtener próximamente la resolución que habilite los trabajos. La restauración de la Torre del Repés es una actuación prioritaria para el municipio, tanto por su valor arquitectónico como por el interés social y cultural que representa.