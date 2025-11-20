La Vall d’Uixó recupera la gestión pública de las pistas de pádel tras un acuerdo extrajudicial

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha llegado a un acuerdo extrajudicial con la empresa concesionaria de la gestión de las instalaciones deportivas de pádel y recupera su gestión pública. La alcaldesa, Tania Baños, y los tenientes de alcaldesa, Fernando Daròs y Marc Seguer, han comparecido públicamente para dar cuenta de ello.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y la empresa Pádel La Vall 2011 SL han llegado a un acuerdo para cerrar definitivamente todos los procedimientos judiciales relacionados con la gestión de las pistas de pádel. Así, ambas partes han decidido poner fin al contrato y liquidarlo de manera consensuada.

En la situación actual, las instalaciones no tienen un uso definido debido a los procesos judiciales y a la ejecución de una sentencia que obligaba a devolverlas a la empresa.

Esto ha provocado que durante años no se haya podido invertir ni planificar mejoras o proyectos de futuro a medio y largo plazo, perjudicando directamente a los vecinos y vecinas.

Para evitar que esta situación se prolongue y proteger el interés general, Ayuntamiento y empresa han llegado a un acuerdo que cierre definitivamente la vía judicial, poniendo fin a todos los procedimientos abiertos. El Ayuntamiento abonará 705.055,25 euros a la empresa en tres pagos anuales (2025, 2026 y 2027). A esta cantidad, fijada según informes técnicos, se le restan 77.814,74 euros correspondientes a compensación de deudas, más los intereses y recargos.

Asimismo, la empresa entregará la posesión de todas las instalaciones al Ayuntamiento, que podrá así abrir una nueva etapa de futuro. El acuerdo será aprobado en pleno municipal antes de finalizar el año (en el pleno de diciembre), después de que hoy se haya aprobado la modificación de crédito necesaria para realizar el primer pago.

Desde el equipo de gobierno han destacado “la capacidad para llegar a acuerdos en tiempos de confrontación y falta de diálogo”. También han señalado la dificultad de ejecutar la sentencia, lo que “también hubiera tenido un alto coste económico sin tener la certeza de que las instalaciones se mantendrían abiertas por parte del concesionario”.

Esta infraestructura es utilizada anualmente por más de 3.500 personas y desde 2018 “hemos demostrado que la gestión pública del complejo de pádel funciona, pese a que existía una incertidumbre sobre el futuro que ahora se resuelve positivamente”. En 2011 el gobierno municipal del PP cedió a la concesionaria unos terrenos públicos durante 30 años y posteriormente dio la licencia de actividad con informes técnicos en contra.

Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre el acuerdo, el mismo se podrá consultar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, telemáticamente en www.lavallduixo.es o presencialmente en la planta baja del Palau de Vivel.