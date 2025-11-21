Celebran en Castellón el aniversario de la muerte de Franco con banderas inconstitucionales y falangistas

Nostálgicos de la dictadura que ejerció Francisco Franco durante 40 años han celebrado el aniversario de su muerte con la colocación de banderas y rosas en diferentes monumentos y sepulturas, tanto de Castelló como de Vila- real.

Así lo ha hecho saber el denominado Movimiento Católico Español que, a través de una nota de prensa, en la que señalan que, coincidiendo con el 20N, "hemos limpiado y acondicionado la tumba de Eduardo Cernuda Pascual de Bonanza y Arturo Velasco Cruz, fundadores de Falange Española en Castellón y del Sindicato Español Universitario (está en el cementerio de la capital), los cuales fueron asesinados por milicianos en la guerra civil".

La celebración llegó tambie´n a una tumba con simbología falangista en el cementerio de Castelló. / Mediterráneo

Un lugar en que explican que "se depositaron las cinco rosas correspondientes y se realizó una oración por sus almas". Cinco rosas que también se colocaron en la Cruz del Ribalta, ahora ubicada en el exterior de la parroquia de Santo Tomás.

En la basílica

La acción de seguidores del Movimiento Católico Español también se ha llevado hasta la basílica de Sant Pasqual, donde han extendido sobre el suelo, en uno de los laterales del monumento al patrón de Vila-real banderas inconstitucionales, falangistas e, incluso, una con la Cruz de Borgoña, representativa del movimiento carlista que durante la guerra civil apoyó la sublevación franquista. Al respecto, el autor o autores de este acto, inciden en que el templo sampascualino "fue profanado y destruido por los milicianos durante la Segunda República".

En la Cruz del Ribalta (ahora en el exterior de la parroquia de Santo Tomás, depositaron cinco rosas rojas. / Mediterráneo

La jornada finalizó con una misa en memoria del dictador Francisco Franco y del falangista José Antonio Primo de Rivera en una parroquia castellonense, sin detallas en cual. Y avanzan que "seguiremos honrando y conmemorando aquello que nos parece justo y honrado, como es la memoria y la dignidad de nuestros muertos, por muchas leyes sectarias que nos quieran imponer desde el Gobierno del frente populista", en referencia al Ejecutivo democrático que lidera Pedro Sánchez.