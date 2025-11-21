Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comprar en Nules durante esta Navidad te puede llevar a Disneyland Paris

El Ayuntamiento lanza una campaña para promocionar el comercio local con un premio por todo lo alto para el ganador del sorteo

Foto de archivo de un espectáculo de Disneyland Paris.

Foto de archivo de un espectáculo de Disneyland Paris.

Darío Pitarch

Nules

El Ayuntamiento de Nules ha lanzado su nueva campaña navideña de apoyo al comercio local, una iniciativa que quiere impulsar las compras en el municipio con un reclamo muy especial: la oportunidad de ganar un viaje familiar a Disneyland Paris.

Bajo el lema “Comprar en Nules. ¡Tiene premio!”, la propuesta anima a la ciudadanía —y también a vecinos de otras localidades— a realizar sus adquisiciones navideñas en los establecimientos del municipio. Cada persona que acumule 50 euros en compras, sumando tíquets de distintos comercios, entrará automáticamente en el sorteo de un viaje para cuatro personas (dos adultos y dos niños) al icónico parque temático, que incluye vuelos de ida y vuelta, dos noches de hotel y entradas.

Cartel de la campaña comercial en Nules.

Cartel de la campaña comercial en Nules. / Mediterráneo

Además del premio estrella, la campaña repartirá 50 vales de 100 euros para gastar en los establecimientos adheridos, reforzando así la actividad económica local. Las compras válidas serán las realizadas entre el 2 de diciembre y el 6 de enero, y los boletos deberán depositarse en la urna situada en los bajos del edificio Natiu.

Como complemento, el Ayuntamiento repartirá a partir del lunes distintos elementos decorativos —como alfombras rojas y cipreses navideños— para engalanar los comercios y crear un ambiente festivo en todo el municipio.

Comprar en Nules durante esta Navidad te puede llevar a Disneyland Paris

