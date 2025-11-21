La concejala de Comercio y Educación de Alcalà de Xivert dimite por motivos profesionales

La concejala Selene Blázquez (PP) ha presentado este viernes su renuncia al cargo de edila del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert por motivos profesionales.

Hasta ahora, durante esta legislatura se había encargado de las áreas de Comercio y Promoción Económica, Juventud e Infancia, Educación e Igualdad e Integración.

También fue concejala en el pasado mandato 2019-2023.

Desde el equipo de gobierno (el PP gobierna con mayoría absoluta) agradecen su labor y aportaciones realizadas en las concejalías que ha dirigido.