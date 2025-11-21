Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La concejala de Comercio y Educación de Alcalà de Xivert dimite por motivos profesionales

Selene Blázquez ha presentado este viernes su renuncia como edila del Ayuntamiento

Selene Blázquez.

Selene Blázquez. / Mediterráneo

Darío Pitarch

Alcalà de Xivert

La concejala Selene Blázquez (PP) ha presentado este viernes su renuncia al cargo de edila del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert por motivos profesionales.

Hasta ahora, durante esta legislatura se había encargado de las áreas de Comercio y Promoción Económica, Juventud e Infancia, Educación e Igualdad e Integración.

También fue concejala en el pasado mandato 2019-2023.

Desde el equipo de gobierno (el PP gobierna con mayoría absoluta) agradecen su labor y aportaciones realizadas en las concejalías que ha dirigido.

