La concejala de Comercio y Educación de Alcalà de Xivert dimite por motivos profesionales
Selene Blázquez ha presentado este viernes su renuncia como edila del Ayuntamiento
Alcalà de Xivert
La concejala Selene Blázquez (PP) ha presentado este viernes su renuncia al cargo de edila del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert por motivos profesionales.
Hasta ahora, durante esta legislatura se había encargado de las áreas de Comercio y Promoción Económica, Juventud e Infancia, Educación e Igualdad e Integración.
También fue concejala en el pasado mandato 2019-2023.
Desde el equipo de gobierno (el PP gobierna con mayoría absoluta) agradecen su labor y aportaciones realizadas en las concejalías que ha dirigido.
