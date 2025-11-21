El culebrón Vallpala llega a su fin: Siete años después, Ayuntamiento y propietarios llegan a un acuerdo

El conflicto iniciado en el 2018 entre el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó y la empresa que gestionaba las instalaciones de pádel ubicadas en la avenida Agricultor, conocidas como Vallpala, ha llegado a su fin con un acuerdo, que permitirá recuperar su gestión pública, aunque antes han tenido que pasar siete años de polémicas, sentencias judiciales y acusaciones cruzadas.

La resolución del caso la han anunciado este jueves los tres portavoces del gobierno municipal (PSPV, Compromís y EU), que han coincidido en destacar que lo más relevante del momento actual es la recuperación de las pistas de pádel para el uso público, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) fallara contra el Ayuntamiento en el 2022, obligando a devolver el complejo deportivo tal y como estaba cuando se resolvió la concesión.

Los detalles del acuerdo alcanzado serán públicos, según a asegurado la alcaldesa, Tania Baños, para que cualquier ciudadano de la localidad pueda consultar los informes técnicos que lo avalan.

Foto de los tres portavoces del tripartito de la Vall. De izquierda a derecha, Marc Seguer (EU), Tania Baños (PSPV) y Fernando Daròs (Compromís). / Mediterráneo

Tres pagos anuales, hasta 2027

En cuanto a qué le costará a la Vall poner fin a los procedimientos judiciales, la cifra pactada en compensación por el lucro cesante asciende a 705.055,25 euros, que se abonará en tres pagos anuales, hasta 2027. Aunque es una cantidad a pagar con pero. Al total hay que restarle las deudas que mantenía la empresa concesionaria con el municipio en concepto de impuestos, intereses y recargos, lo que rondaría los 120.000 euros, según han precisado fuentes municipales.

Baños ha querido poner en valor «la capacidad de este gobierno municipal para llegar a acuerdos».

Valoración del abogado de los propietarios

Una posición que les ha reconocido el abogado de los propietarios, Paco Alanzor, que tras la firma ha señalado que «creo que hay que felicitar al equipo de gobierno por la valentía que supone firmar acuerdos, porque la norma habitual es que siempre se vinculen a resoluciones judiciales, para evitar decidir, pese a que ello supone en muchos casos tiempo, más dinero y el deterioro de todo, y el perjudicado, al final, siempre es el pueblo».

Alanzor, en nombre de sus representados, asegura que «es el mejor acuerdo para la Vall, al igual que, como el tiempo ha demostrado, sucedió con el que se alcanzó por la piscina de Sant Josep». Una resolución a la que también ha hecho referencia la alcaldesa, que ha incidido a que gracias a esa «capacidad negociadora», que ha permitido que para Sant Josep y para la Vall «se ha abierto un nuevo tiempo y ya está construyéndose el parque acuático».

Los portavoces de Compromís y EU, Fernando Daròs y Marc Seguer, han remarcado que se ha tomado la «mejor decisión» para los intereses del municipio, y se ha resuelto una situación incierta, la que se abrió con la sentencia del TSJCV, porque como ha explicado la alcaldesa, el Ayuntamiento no sabía si debía devolver el complejo en la situación en la que se encontraba, especialmente la cafetería, antes o después de detectarse la irregularidad de la ejecución de unas obras sin licencia municipal y que no estaban contempladas en el contrato que firmó en el 2011 el gobierno del Partido Popular.

Los portavoces del gobierno local han incidido, a su vez, en que a los propietarios debía reconocérseles el derecho a recuperar la inversión realizada. Y señalan a un único culpable, el mismo, según han defendido, que motivó el problema que generó el contrato de la recogida de residuos y la limpieza viaria; el de la zona azul o el de la piscina de Sant Josep, «el último gobierno del Partido Popular de Óscar Clavell».

Desde el Ayuntamiento aseguran que la reapertura e las instalaciones de Vallpala será inmediata, para volver a dar servicio a los casi 3.500 usuarios que se aprovechaban de las instalaciones desde el 2019 hasta que la mencionada resolución judicial obligara a cerrarlas.