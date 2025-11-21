La Generalitat distingue la valentía y entrega de 116 policías locales de 15 municipios de Castellón

La Conselleria de Emergencias e Interior ha reconocido la trayectoria de servicio público, la profesionalidad y el compromiso con la seguridad ciudadana de agentes de las policías locales de 15 municipios de la provincia de Castellón.

El conseller del ramo, Juan Carlos Valderrama, ha presidido este viernes en Benicàssim el acto de entrega de condecoraciones y reconocimientos de la Generalitat a la Policía Local por actuaciones destacadas en su trabajo realizadas durante 2022, 2023 y 2024.

En concreto, se han entregado 123 distinciones, de las que 116 han recaído en policías locales; una, en un ciudadano; cuatro, en agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana y dos, en miembros de la Guardia Civil.

Foto de todos los asistentes. / Mediterráneo

Cruces con distintivos

Los reconocimientos han consistido en ocho cruces con distintivo rojo; 19 cruces con distintivo azul; 44 cruces con distintivo blanco; 49 felicitaciones públicas individuales y tres condecoraciones honoríficas.

Durante el acto, Juan Carlos Valderrama ha afirmado que este acto constituye “un ejercicio colectivo de memoria y de justicia” y “la reafirmación de un modelo: el modelo valenciano de seguridad de proximidad, construido sobre la profesionalidad, la coordinación y la humanidad”.

“La Policía Local encarna la esencia de la proximidad institucional”, porque sus agentes “son quienes conocen cada calle, cada barrio, cada comercio, cada zona de mayor afluencia y también quienes perciben de primera mano las preocupaciones y necesidades de la población”, ha señalado el conseller.

El titular de Emergencias e Interior se ha detenido de forma especial en quienes han recibido la cruz al mérito policial con distintivo rojo, un reconocimiento hacia personas que, como ha indicado, “han demostrado una capacidad de entrega que trasciende la responsabilidad profesional”.

“Sus actuaciones en Burriana, l’Alcora, Orpesa, Peñíscola y Torreblanca no solo reflejan valentía, sino la convicción profunda de que servir es proteger, incluso cuando ello implica riesgos personales”, ha agregado.

l jefe de la Policía Local de Torreblanca, Raúl Pérez Moya, ha recibido la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo. / Mediterráneo

“Hablamos de rescates en alta mar, de intervenciones en incendios, de auxilio en vehículos arrastrados por corrientes de agua, de salvamentos en situaciones límite; son ejemplos que nos recuerdan que la seguridad pública no es una función abstracta ni un conjunto de normas: es un servicio vital que, en ocasiones, implica poner la propia vida al servicio de los demás”, ha destacado.

El homenaje institucional ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués; la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez; el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Vicente León, y el diputado provincial responsable del Consorcio de Bomberos de Castellón, David Vicente Segarra.