Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro

Un pueblo de Castellón se asoma estos días a una página desconocida de su historia. Las excavaciones realizadas en su yacimiento arqueológico han sacado a la luz el sistema defensivo más complejo de la Edad de Hierro documentado hasta ahora en la zona, una estructura de murallas y terrazas que revela un dominio técnico sorprendentemente avanzado para su tiempo.

Un hallazgo sin precedentes que no solo reescribe el pasado de la localidad, sino que lo sitúa en el mapa arqueológico como uno de los enclaves estratégicos más relevantes del Alto Mijares.

Otra foto del inédito sistema defensivo hallado en Montán. / Mediterráneo

El municipio que ha protagonizado este importante hallazgo es Montán, donde los trabajos de excavación y restauración que se acometen gracias a una subvención de 150.000 euros de la Generalitat están aportando importantes conocimientos sobre la técnica constructiva de las gentes del Hierro Antiguo en esta población.

El alcalde, Sergio Fornas, ha visitado el yacimiento para conocer en primera persona cómo se están desarrollando estos trabajos, que están permitiendo conocer el sistema de construcción de la Muralla Este de esta localización, que se corresponde con la de mejor acceso al poblado.

Fornas ha agradecido a la Generalitat “el compromiso con nuestro municipio para ayudarnos a seguir descubriendo más y mejor nuestros orígenes. Montán atesora importantísimos recursos arqueológicos como se sigue demostrando en esta excavación, y desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en descubrirlos y ponerlos en valor”.

Hay que señalar que el sistema de construcción de la muralla se basa en la sucesión de varias terrazas niveladas con rellenos, que permiten la protección de la cara exterior de la muralla. Una técnica ya conocida en la antigüedad que se adapta al terreno y en el caso de Monte Calvario adquiere gran singularidad.

Trabajos en el enclave. / Mediterráneo

Visitas turísticas para dar a conocer el patrimonio arqueológico

Con el objetivo de potenciar su turismo, el Ayuntamiento trabaja, a través de su oficina de turismo y en coordinación con el equipo técnico que realiza los trabajos de excavaciones, en crear visitas a este emplazamiento.

La finalización de esta intervención permitirá al visitante vivir una experiencia en un enclave único con una importancia estratégica en los intercambios comerciales de la Edad de Hierro. Una visita a este enclave empezará en Montán que, a través de una senda entre pinares, conduce al visitante a la puerta de esta fortificación y a través de ella a un asentamiento en el que se observan a la perfección los espacios destinados a almacenar mercancías y los habitáculos sitos en la parte posterior. Un paseo por la historia completamente rodeado de idílicos paisajes de naturaleza virgen.