Ofensiva contra la plaga de jabalís en Alcalà de Xivert: capturan 389 ejemplares durante este año
A los 142 ungulados capturados en las jaulas instaladas por el Ayuntamiento y la Generalitat se suman los 247 caídos en las batidas realizadas por el club de caza La Atalaya
Ofensiva contra la plaga de jabalís en Alcalà de Xivert, con 389 ungulados capturados en el término municipal durante este año.
La cantidad de animales atrapados se ha visto incrementada respecto a anteriores fechas, al cuantificarse, por una parte, los animales capturados en las jaulas instaladas por el Ayuntamiento (87 ejemplares), los apresados en las trampas de la Generalitat (55), más los jabalís que se han neutralizado en las distintas acciones desarrolladas por el club de caza La Atalaya en distintas modalidades de caza (batidas, ganchos y esperas), que suman 247, lo que supone un total de 389 ejemplares.
El Ayuntamiento continúa trabajando en la reducción del número de jabalís, con el fin de poner medidas ante la sobrepoblación de este tipo de fauna y evitar la presencia de animales cerca de núcleos urbanos, por los peligros que conllevan para los vecinos.
Señales reflectantes
Además, para evitar colisiones con vehículos, el consistorio ha adquirido señales reflectantes por valor de 10.363 euros que se instalarán en breve en la carretera Las Fuentes y carretera Alcossebre.
El alcalde, Francisco Juan, recuerda que "la proliferación excesiva de jabalís era un problema muy preocupante y, por eso, ya en 2024 habilitamos una red de jaulas trampa y hemos continuado trabajando para minimizar los riesgos que provocan estos animales" y añade que "con la instalación de estas señales disuasorias completamos estas acciones".
El primer edil finaliza insistiendo en "la implicación y buena coordinación con la Dirección General de Medio Natural y el club de caza local La Atalaya, para trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento, en este tema".
