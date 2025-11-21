Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Orpesa distingue a siete mandos de seguridad y emergencias en la festividad de San Miguel

El Ayuntamiento celebra un acto institucional en el salón de plenos marcado por la entrega de reconocimientos, un Te Deum en San Jaime y la ofrenda floral a la patrona

Los cuerpos de seguridad junto a las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde, Rafael Albert. / MEDITERRÁNEO

Eva Bellido

Orpesa

Orpesa ha podido celebrar la festividad de San Miguel Arcángel este viernes con un acto institucional que ha puesto el foco en los siete mandos de seguridad y emergencias distinguidos este año. La ceremonia, trasladada al salón de plenos debido al fuerte viento, ha estado encabezada por el alcalde y concejal de Policía, Rafael Albert, quien ha hecho entrega de las placas de reconocimiento a los profesionales homenajeados.

Los distinguidos han sido el comandante Benítez y el teniente José Ruiz, de la Guardia Civil de Orpesa; el subinspector Javier Bueno, de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana; el suboficial Javier Bonet, del Consorcio Provincial de Bomberos; el director del SESCV, Rafael Romero; la coordinadora de Enfermería del centro de salud municipal, Chelo Capdevila; y el intendente jefe de la Policía Local, Manolo Andreu.

Foto de familia delante del ayuntamiento. / Mediterráneo

Tras el reconocimiento a los cuerpos de seguridad y emergencias, Manolo Andreu ha expresado su agradecimiento a Albert por su implicación para mejorar el servicio de los agentes y ha puesto en valor la labor diaria de la plantilla, destacando su presencia en los colegios, la colaboración con servicios sociales, el apoyo a las personas mayores y la constante atención a la seguridad ciudadana.

Posteriormente, el primer edil ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad pública y con el trabajo conjunto entre administraciones y servicios: “Seguiré fortaleciendo a nuestra policía local en lo que pueda y trabajaré en mantener los lazos de colaboración con los cuerpos de seguridad y emergencia”.

Ofrenda

Tras la ceremonia institucional, autoridades y representantes de los distintos servicios han participado en una comitiva hasta la parroquia de San Jaime, donde el cura José Miguel Sala ha oficiado un Te Deum en honor a San Miguel Arcángel. La jornada ha concluido con una ofrenda floral a la Virgen de la Paciencia, patrona de Orpesa, a cargo de miembros de la Policía Local.

Con esta celebración, el municipio ha renovado su agradecimiento a todos los profesionales que trabajan cada día por la seguridad, la protección y el bienestar de los vecinos.

