Las principales inversiones de Onda en 2026: ¿a dónde va el dinero?

El Ayuntamiento de Onda ha aprobado este viernes el presupuesto municipal de 2026, que asciende a 45,5 millones, de los cuales 13,8 millones de euros (30,4%) se destinan a inversiones orientadas a mejorar servicios públicos, infraestructuras y calidad de vida. Los presupuestos han salido adelante con los votos a favor del PP y los votos en contra del grupo socialista y Compromís, "pese a haber incorporado el equipo de gobierno propuestas recibidas de los grupos de la oposición".

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha valorado la aprobación como un punto de inflexión para el municipio: “Hoy damos el paso definitivo para consolidar la mayor transformación social y urbana que ha vivido Onda”. “Aprobamos el presupuesto más ambicioso de nuestra historia porque los ondenses merecen el mejor futuro posible”, ha añadido la primera edila.

Onda ha aprobado este viernes en sesión plenaria el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 45.531.404,61 euros, lo que convierte estas cuentas en las más elevadas jamás gestionadas por el consistorio. / MEDITERRÁNEO

Más allá de la cifra global, el consistorio define nueve ejes de actuación prioritarios, muchos de ellos respaldados por financiación europea, que marcarán la agenda municipal del próximo ejercicio:

1. Plan EDIL: (6,4 millones €)

El principal bloque inversor corresponde al PAI ‘Onda RecONecta’, que ha obtenido 6.421.814 euros de fondos europeos.

2. Proyectos de adaptación al cambio climático (210.000 €)

Inversiones para reforzar la resiliencia urbana, mejorar drenajes, ampliar zonas de sombra y actuar en puntos vulnerables ante episodios meteorológicos extremos.

3. Ladera del Castillo – Parc Algepsar (1,48 millones €)

Continúa una de las actuaciones emblemáticas, que permitirá estabilizar taludes, mejorar la seguridad del entorno y revalorizar el patrimonio histórico.

4. Programa Onda Bonica (200.000 €)

La nueva fase del programa incorpora más zonas verdes y mejoras paisajísticas en distintos puntos de la ciudad.

5. Mejora de barrios (150.000 €)

El plan Impulsa continuará renovando viales, acerados, redes públicas y espacios en los barrios del municipio.

6. Actuaciones en núcleos diseminados (300.000 €)

Partida específica destinada a mejorar infraestructuras, alumbrado, accesos y equipamientos en los núcleos diseminados.

7. Polígonos industriales (941.506 €)

Inversiones destinadas a reforzar la competitividad de las áreas industriales mediante mejoras en señalización, seguridad, accesos e iluminación, junto al Ivace.

8. Escuela infantil Sambori (2,32 millones €)

La construcción del nuevo centro educativo del Pla Edificant avanza con una inversión decisiva

9. Adqisición del mamógrafo (300.000 €)

El Ayuntamiento cumple el compromiso adquirido con la partida para la compra de un mamógrafo que mejorará el servicio de diagnóstico precoz del cáncer de mama.

Horizonte Inversor

Estas inversiones permitirán avanzar en los proyectos estratégicos del Plan Horizonte Inversor 2024-2027, presentado en septiembre del 2024, entre ellos Ágora Onda, el Jardín de las Mil y Una Noches, la Alquería Cultural, la modernización del Museo de Ciencias Naturales El Carmen y MICO gaming zone, la climatización y renaturalización de centros educativos, el Parque de los Planetas y la extensión de nuevas zonas verdes mediante Onda Bonica + Natural.

El presupuesto también impulsa el Pulmón Verde, con el desarrollo simultáneo de sus distintas fases para convertir Onda en una ciudad más sostenible y habitable.

Unanimidad en la RPT y Declaración 25N

Por otro lado, cabe destacar que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para 2026 ha sido aprobada por unanimidad y el pleno también ha dado luz verde a la Declaración Institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que reafirma el compromiso municipal con la defensa de la igualdad real y la protección de las víctimas de violencia de género.