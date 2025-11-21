La piscina de Benicarló ya tiene día de reapertura… tras 5 años cerrada y una reforma de 2,7 millones

La Piscina Municipal de Benicarló ya tiene fecha de reapertura, culminando un proceso largo y complejo que ha supuesto casi seis años de trabajo técnico, administrativo y de ejecución de obras. Desde el cierre de las instalaciones, en marzo del año 2020, se han invertido 2,7 millones de euros en la remodelación integral de la equipación, una actuación que ha permitido adecuar la piscina a los estándares actuales de calidad, seguridad y eficiencia. Las obras acabaron antes de verano.

La fecha de apertura será el 9 de diciembre, tal y como se ha anunciado este viernes en una rueda de prensa celebrada en las mismas instalaciones, en la que han participado el alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, el regidor de Urbanismo, Borja Castell, y el regidor de Contratación, Álvaro París. También ha asistido el presidente del Club de Natación Benicarló, Javier Vicente, que ha querido acompañar el Ayuntamiento en un momento tan esperado para la natación local.

El alcalde ha destacado que la reapertura «marca un hito muy importante para Benicarló, una ciudad de casi 30.000 habitantes que necesitaba recuperar este servicio esencial» y ha recalcado que «desde nuestra llegada en el gobierno municipal, la reapertura de la Piscina ha sido nuestra prioridad».

Cerdá se ha referido a los retrasos acumulados a lo largo de la ejecución del proyecto y ha recordado que «la dana de octubre del año pasado nos obligó a replantear parte de los trabajos previstos y a rehacer el proyecto, de forma que la espera todavía se ha hecho más larga».

Durante estos últimos meses se han llevado a cabo actuaciones de gran alcance que han supuesto una rehabilitación total de la piscina: renovación completa de los sistemas técnicos y de filtraje, mejoras estructurales, adecuación de los vestuarios y zonas comunes, y actuaciones para garantizar la accesibilidad y la seguridad de todos los usuarios.

Tanto el alcalde como los regidores de Urbanismo y de Contratación han querido poner en valor «el trabajo constante de todas las personas que han participado en este proceso: regidores de diferentes etapas, personal técnico municipal y equipos especializados que han trabajado para reabrir la piscina en las mejores condiciones».

Juanma Cerdá ha agradecido «la paciencia y la comprensión de la ciudadanía, que ha tenido que esperar más tiempo del que habríamos querido» y ha concluido que «la reapertura de la piscina es mucho más que recuperar un servicio: es volver a poner en marcha un espacio de salud, deporte y convivencia que forma parte de la vida cotidiana de centenares de benicarlandos y benicarlandas».

La fecha de apertura se ha anunciado este viernes en una rueda de prensa celebrada en las mismas instalaciones, en la que han participado el alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, el regidor de Urbanismo, Borja Castell, y el regidor de Contratación, Álvaro París. También ha asistido el presidente del Club de Natación Benicarló, Javier Vicente. / MEDITERRÁNEO

Inscripciones a partir del 24 de noviembre

Las personas interesadas podrán formalizar las inscripciones a partir del 24 de noviembre, directamente a la Piscina Municipal. El horario para las inscripciones será de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, y sábados, de 9.00 a 14.00 horas.

Así, los usuarios dispondrán de dos semanas previas a la apertura para tramitar el alta en abonos y actividades.

Horario de apertura y actividades

A partir del 9 de diciembre, la piscina funcionará con el horario siguiente:

De lunes a viernes, de 7.00 a 21.00 horas

Sábados, de 9.00 a 14.00 horas

Domingos: cerrada

La oferta deportiva incluirá natación para bebés, cursos de aprendizaje, consolidación y perfeccionamiento, actividades de salud y tercera edad, aquagym y natación para embarazadas