Rocío Carabaño se estrena como edila de Vox en sustitución del concejal condenado por malos tratos

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Benicàssim formalizó este jueves la incorporación de Rocío Carabaño Rodríguez como nueva concejala de Vox, que pasa a ocupar el escaño que dejó vacante Enrique Mulet, quien dimitió en septiembre tras ser condenado por violencia machista. Durante estos dos meses, el grupo municipal había estado funcionando únicamente con su portavoz, José Luis Caballero, pese a que la candidatura contaba con dos ediles electos.

La siguiente en la lista, la número 3 era Marta Caballero, hija menor del actual portavoz, sin embargo ha sido finalmente Carabaño la que ha asumido el cargo, que ocupaba el cuarto puesto en las municipales de 2023.

La nueva concejala junto al portavoz de Vox en Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

La nueva concejala tomó posesión del cargo prometiendo “cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benicàssim con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el resto del ordenamiento jurídico”, según la fórmula oficial del pleno.

Tras jurar el cargo, agradeció la confianza de su partido y de las personas que la han acompañado en el proceso. “Quiero comenzar agradeciendo a mi grupo político y a todas las personas que han confiado en mí para representarles en este Ayuntamiento; es un honor asumir esta responsabilidad”, afirmó. También dirigió unas palabras a su familia, emocionándose en su discurso: “Incluso cuando no ha sido fácil dar este paso. Gracias por su apoyo y por acompañarme en esta nueva etapa”.

La nueva edila expresó su compromiso con la ciudadanía: “Espero tener mucho y aportar mis conocimientos para contribuir al bienestar de todos los benicenses. Mi compromiso es trabajar con dedicación y cercanía para que juntos construyamos un futuro mejor”.

La alcaldesa, Susana Marqués, le dio la bienvenida en nombre de toda la corporación, destacando que la toma de posesión supone “un importante paso” y recordando que ahora asume “el encargo dado por los ciudadanos que depositaron su confianza en su grupo político”. “Esperamos que se encuentre muy a gusto entre todos nosotros”, añadió.

La llegada de Carabaño restituye la representación completa de Vox en el Ayuntamiento tras la renuncia de Mulet el pasado septiembre, una salida que provocó un frente común político de condena a la violencia machista y que obligó al partido a reestructurar su grupo municipal.

Formación y conocimientos

Arquitecta y doctora por la ETSAM (UPM), Carabaño acumula experiencia en empresas públicas y privadas, compagina su labor con la docencia universitaria y preside la Asociación de Vecinos Benicàssim Sur, un perfil que, según la nota oficial de Vox, aportará conocimiento técnico, visión urbanística y cercanía al tejido vecinal del municipio.

Con su incorporación, Vox vuelve a contar con dos concejales en Benicàssim y completa el reparto de escaños con el que se constituyó la corporación municipal.