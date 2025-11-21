Una ruta turística más accesible y atractiva: nuevas señales para conocer la historia de la Vall

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha finalizado el proyecto de nueva señalética para la interpretación del Camí de l’Aigua. Esta es una intervención clave dentro de la estrategia de transformación turística y urbana del municipio, que ha sido financiada al 100% por la Unión Europea mediante fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno.

El concejal de Turismo, Javier Ferreres, ha explicado en una visita a la plaza de l’Assumpció que esta actuación se ha planteado como “una extensión de los contenidos del futuro museo de la Fàbrica de la Llum”, que también se están financiando con los mismos fondos europeos dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD).

La nueva señalética del Camí de l’Aigua “refuerza la conexión entre los recursos urbanos y patrimoniales y el discurso museográfico que se está desarrollando, ampliando la experiencia más allá del propio museo”, ha indicado. Y es que esta es una acción complementaria a la recuperación de la Fàbrica de la Llum como museo, a la adecuación del entorno del acueducto y a la renaturalización del aparcamiento de Sant Josep.

¿En qué han consistido los trabajos?

En concreto, se han vinilado tres armarios técnicos, se han renovado todos los paneles informativos y se han señalizado cuatro nuevos puntos de interés dentro del recorrido. Además se han instalado baldosas con el logotipo identificativo del Camí de l’Aigua, que consolidan la identidad visual del itinerario y “facilitan que los turistas puedan seguir de manera autónoma el recorrido desde Sant Josep hasta la ermita de Sant Vicent”.

Para el edil, esta intervención está en la línea de “poner en valor nuestro patrimonio desde un punto turístico pero también para que los valleros y valleras conozcan su historia, destacando elementos patrimoniales que antes podían pasar desapercibidos”. En el futuro este proyecto se completará con la implementación de herramientas digitales con nuevos idiomas, contenidos ampliados y versiones accesibles de la información.

Con esta intervención el Camí de l’Aigua avanza en su consolidación como eje interpretativo y vertebrador del patrimonio de la Vall d’Uixó, reforzando su valor turístico y su papel como elemento de cohesión entre el paisaje, la historia y la identidad local. “Cada año visitan les Coves de Sant Josep miles de turistas y potencialmente son visitantes del casco urbano para que consuman en la hostelería y el comercio local”, ha finalizado Ferreres.