Vinaròs entrega los premios de las loas de Santa Catalina

El Grup de Pastissers de Vinaròs y la concejalía de Educación del Ayuntamiento otorgaron este viernes en el salón de actos de la biblioteca pública los premios del Concurso de Loas de Santa Catalina en el que participan todos los centros educativos, y que llegaba este año a su 28 edición.

La recuperada festividad continuará el 25 de noviembre, día de Santa Catalina, ya que el Ayuntamiento de Vinaròs ha organizado una gran fiesta infantil en la plaza de Sant Antoni, que lleva por titulo “La Festa”, y en la que habrá animación, Fun Dance y diversos talleres de pintacaras.

Santa Catalina es una de las festividades que más generaciones une en Vinaròs y que han resurgido en los últimos años tras permanecer sin celebrarse durante algunas ediciones.

Hay que destacar que desde hace cuatro décadas los pasteleros de la localidad están dando un impulso a esta fiesta, y esta es ya la 28 edición del concurso de loas que ellos mismos organizan entre los centros educativos de la localidad en tres categorías de cursos. El premio del concurso consiste en un lote de libros y un pastisset de Santa Catalina envuelto en el interior de una caja de zapatos, como se comía antaño.