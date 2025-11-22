El centro del Torrelló ya tiene constructor: Almassora da el primer paso

Almassora ha dado un paso decisivo para poner en valor su patrimonio arqueológico: la empresa Ralex Obras y Proyectos SL ha sido adjudicada para construir el esperado centro de interpretación del yacimiento del Torrelló del Boverot. Con un presupuesto de 101.500 euros y un plazo para llevar a cabo los trabajos de seis meses, el proyecto inicia ahora su fase de ejecución, tras un procedimiento negociado que permitió al Ayuntamiento agilizar los trámites y garantizar que la obra cumpla con los plazos previstos.

La primera licitación, lanzada por el consistorio a mediados de octubre por un importe de 101.522,39 euros, quedó desierta al no presentarse ninguna oferta. Ante esta situación, la alcaldesa María Tormo (PP) y su equipo optaron por un procedimiento negociado, una fórmula contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público que permite invitar directamente a empresas con capacidad técnica y económica para negociar las condiciones del contrato, evitando así retrasos en un proyecto considerado clave para el municipio.

El centro de interpretación se enmarca en un convenio firmado en abril entre la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y la alcaldesa de Almassora, y cuenta con una financiación provincial de 125.000 euros. Su construcción aspira a transformar el Torrelló del Boverot en un referente del turismo cultural y sostenible, combinando divulgación histórica, educación y promoción turística.

Características

El futuro edificio incluirá un aula multiusos, una ágora o plaza cubierta y aseos adaptados, utilizando materiales naturales como piedra y bloques de tierra comprimida para asegurar su integración paisajística y sostenibilidad ambiental. Concebido como un espacio educativo, servirá también como recurso para los escolares que cada año visitan el yacimiento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1996.

Recreación del futuro centro de interpretación del Torrelló de Almassora. / Ayuntamiento de Almassora

El Torrelló del Boverot, ubicado junto a la autovía CV-10, ocupa 2.200 metros cuadrados y es uno de los yacimientos más importantes del arco mediterráneo. Las excavaciones iniciadas en 1989 han documentado ocupaciones que van desde la Edad del Bronce medio hasta la época de la conquista de Jaume I en el siglo XIII, pasando por asentamientos fenicios e ibéricos.