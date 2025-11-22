Almassora reunirá a más de 700 participantes en las XXIV Jornadas de Exaltación del Tambor y el Bombo de la provincia

Almassora será sede el próximo domingo 8 de febrero de 2026 de las XXIV Jornadas de Exaltación del Tambor y el Bombo de la provincia de Castellón, un acontecimiento cultural de referencia que reunirá en la localidad a más de 20 agrupaciones pertenecientes de las comarcas castellonenses.

Tambors de Passió, miembros fundadores de esta entidad provincial, hará de anfitrión de esta cita, que ya celebró en Almassora su tercera edición en el 2002. Ahora regresa 23 años después para llenar nuevamente las calles del casco histórico de la Vila del sonido inconfundible de los tambores y bombos. El evento congregará a más de 700 participantes llegados de toda la provincia.

Asamblea anual

Por otra parte, la Asociación de Bombos y Tambores de la Provincia de Castellón (Abotacas), celebra el próximo sábado, 29 de noviembre su asamblea anual, un encuentro en el que se iniciarán los preparativos organizativos de estas jornadas.

El concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, destaca la importancia de que la localidad sea nuevamente la anfitriona de esta edición. “Es un orgullo que se vuelva a confiar en Almassora para acoger unas jornadas tan emblemáticas. Estamos hablando de un encuentro que combina tradición y música”, indica el edil, quien agradece a Tambors de Passió "su enorme contribución al patrimonio cultural del municipio".

Por su parte, el presidente de esta entidad, Damián Aguilella, ha trasladado la ilusión del colectivo “en acoger por segunda vez estas jornadas y estamos trabajando ya a pleno rendimiento para que sea una cita inolvidable para todos los vecinos y visitantes”. “Almassora es ya un referente nacional en el mundo de la percusión y de la tradición tamborilera, con nuestros grupos de concurso situados entre la élite nacional y con una Rompida de la Hora del Jueves Santo declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial que alcanza una repercusión mediática, cultural y turística al nivel de las grandes tamboradas nacionales", asevera Aguilella.