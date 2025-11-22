Burriana exalta con emoción a Laura Sendra como reina fallera de 2026

Burriana se vistió ayer de gala para celebrar la Exaltación de la reina fallera de 2026, Laura Sendra. El Teatro Payà acogió el multitudinario acto que reunió a los representantes de las 19 comisiones de la ciudad y que sirve como punto de partida del nuevo ejercicio fallero. La jornada arrancó en la plaza Mayor, donde los protagonistas se concentraron antes de iniciar el desfile hacia el recinto cultural. Laura Sendra cerró la comitiva acompañada por la reina saliente, Claudia Sabater, y por la reina fallera infantil, Ana Olivas, que desfiló emocionada a las puertas de vivir hoy su propia exaltación.

A la llegada al teatro, el disparo del tradicional castillo de fuegos artificiales recibió a las protagonistas con honores. Ya en el interior, el presentador, Vicent Blasco, dio la bienvenida al público y a la corporación municipal, encabezada por el alcalde, Jorge Monferrer, y la edila de Fiestas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix.

Imposición de bandas

Con los compases de la Agrupació Filharmònica Borrianenca, el telón se alzó para los nombramientos de las representantes de cada comisión, que fueron subiendo al escenario para recibir su banda y un ramo de flores. Tras ellas, llegaron las cortes de honor y las damas de la ciudad, preludio de la ovación que acompañó la entrada de la nueva reina, a la que el alcalde impuso la banda para luego ocupar el trono desde el que siguió el acto.

Culminado ese instante, el mantenedor, Vicent Ríos, veterano fallero de Don Bosco, inició un discurso en el que mencionó el vínculo familiar que le une a la reina o la coincidencia de que que las dos máximas representantes de 2026 pertenezcan a la Falla La Mercè, barrio ligado a su infancia. La música en directo, interpretada al piano por Pedro Garrido, dio paso a una coreografía de Ángela Martínez, que puso en escena la pasión de Laura por la danza mientras una de sus melodías favoritas llenaba el teatro.

El acto concluyó con la presencia en el escenario de la reina de las fiestas de Castellón, Clara Sanz, la Bellea del Foc de Alicante 2025, Adriana Vico, y otras delegaciones invitadas de municipios vecinos.