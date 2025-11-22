Destinan más de 400.000 euros para la rehabilitación del Santuario de Sant Joan de Penyagolosa

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el convenio suscrito con el Obispado de Segorbe-Castellón por el que se destina este año una subvención nominativa de 408.769,53 euros para continuar colaborando en la financiación de los trabajos de recuperación y rehabilitación del Santuario de Sant Joan de Penyagolosa.

El objetivo final de estas actuaciones es poner en valor el conjunto monumental y crear una zona de albergue, que pueda dar servicios a las visitas al santuario. La Generalitat suscribió en junio de 2021 un acuerdo con el Obispado de Segorbe-Castellón con el fin de llevar a cabo las actuaciones necesarias para la restauración de este conjunto arquitectónico protegido como BIC y Monumento Histórico-artístico ubicado en el término castellonense de Vistabella del Maestrat.

Se trata de una actuación que da valor a los diferentes usos de este bien patrimonial, lo que abarca la realización de actos de culto, actividades turísticas y culturales, la utilización de la hospedería y la dinamización del conjunto histórico y su entorno natural. Para ello, se recoge el compromiso de la Generalitat y la Diputación de financiar entre ambas el 50 % del coste de estas obras para su rehabilitación y conservación, que asciende a 4,5 millones de euros.

Santuario de Sant Joan de Penyagolosa. / Mediterráneo

Según se recoge en su redacción inicial, el convenio tenía una vigencia máxima de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2023, con posibilidad de una única prórroga, sin que pudiera superar el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, la complejidad técnica de las obras y el interés público justifican la necesidad de extender un año más la vigencia del acuerdo, hasta el 31 de diciembre de 2025. Cabe destacar que, fruto de este acuerdo marco, hasta el momento, la Conselleria ha aportado a esta actuación 1.973.000 euros entre 2022 y 2024.

Sant Joan de Penyagolosa

El Santuario de Sant Joan de Penyagolosa, de origen gótico, es un conjunto arquitectónico enclavado en el parque Natural del Penyagolosa propiedad de la Diócesis de Segorbe-Castellón, que está declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico-artístico y supone un valiosísimo elemento del patrimonio histórico y cultural de las comarcas de Castellón.

Está formado por un conjunto de edificaciones que tiene su origen a finales del siglo XIV, aunque su núcleo principal data del siglo XVI mientras que la iglesia fue edificada en el siglo XVIII.

Además de su valor arquitectónico y artístico, cada año acoge una de las manifestaciones culturales y religiosas más singulares de la Comunitat Valenciana, como son el conjunto de peregrinaciones desde los municipios de Les Useres, Culla, Xodos, Vistabella del Maestrat y Puertomingalvo, lo que le confiere un especial valor.