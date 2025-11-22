Así avanzan los espigones de Moncofa justo un mes después de comenzar las obras

La UTE Ferrovial-Pavasal avanza con la construcción de espigones y regeneración del litoral sur de Moncofa. Tras iniciar Costas las obras hace justo un mes, en estos momentos los operarios acometen los trabajos de acopio y esparcimiento de material en todo el tramo proyectado, así como el levantamiento de las escolleras de sur a norte.

Para ello, la constructora cuenta con maquinaria y vehículos pesados, que diariamente aportan el material necesario.

Panorámica de las obras. / Miguel Ángel Sánchez

Los tan reivindicados espigones cuentan con un presupuesto de 6,5 millones de euros. El plazo de ejecución estimado de las tareas es de 11 meses, con la finalidad de que a principios del próximo verano la obra se encuentre en la recta final.

Objetivo de las obras

Como ha publicado anteriormente este periódico, está prevista la construcción de cinco espigones de distintas longitudes, a destacar los dos muros de la desembocadura del río Belcaire, que tendrán 120 metros, así como el espigón que hay a su izquierda, que se alargará hasta los 90 metros. En dirección al sur, contemplan alzar otras dos escolleras (una de 210 metros). También habrá un espigón semisumergido.

Foto de detalle de una de las máquinas. / Mediterráneo

El objetivo principal del proyecto es dotar este tramo de la línea de costa de una configuración que asegure su estabilidad frente a los fenómenos erosivos, reduciendo la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático.