Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa

Los vecinos de los apartamentos de Marina d’Or, en la zona de les Amplàries, reclaman al Ayuntamiento de Orpesa un plan urgente de mantenimiento integral que permita recuperar el esplendor perdido en una de las áreas turísticas más emblemáticas del municipio.

Jardines descuidados, fuentes sin funcionamiento, zonas deportivas deterioradas o escasez de alumbrado son algunas de las cuestiones que plantea la agrupación de propietarios de lauUrbanización de Marina d’Or, que representa a cerca de 15.000 propietarios y agrupa a 45 comunidades.

El portavoz y fundador, Jesús Cuartero, explica que el objetivo es que el Ayuntamiento priorice actuaciones de recuperación del entorno. Entre las principales peticiones figura la puesta en valor de los jardines (especialmente el área del río artificial), así como mejoras en las pistas deportivas más deterioradas, la regulación del uso de instalaciones más recientes, el refuerzo del alumbrado público, la reparación de fuentes ornamentales y la búsqueda de soluciones técnicas para la mejora de la playa de les Amplàries.

También reclaman la reposición de las esculturas de los elefantes, pendientes de recolocar, y valoran positivamente la ampliación del paseo marítimo con una inversión de dos millones de euros de la Generalitat.

El Ayuntamiento defiende que trabaja desde hace meses en varios frentes

Desde el Ayuntamiento, la vicealcaldesa, Araceli de Moya, subraya que el consistorio es conocedor de todas estas reivindicaciones y que mantiene reuniones continuas con los vecinos desde hace años. En el caso de los jardines, explica que se están completando los trámites necesarios para poder abordar su reforma y puesta en valor, una actuación que incluirá un proyecto de recuperación integral de la parte municipal y una licitación para garantizar su mantenimiento futuro.

Proyectos en marcha para las zonas deportivas

Respecto a las instalaciones deportivas, De Moya confirma que ya existe un proyecto de reforma superior a los 200.000 euros para adecuar las pistas junto al balneario, incluyendo accesibilidad, reparación de gradas y nuevos servicios que permitan obtener la licencia de actividad. La intención es licitar la obra junto a la futura explotación del espacio, combinando deporte y ocio para que resulte viable y atractivo.

En cuanto a las pistas superiores de tenis y pádel, se barajan dos opciones: incluirlas dentro del lote principal o crear un lote independiente para atraer a más empresas. “Necesitamos obras y una gestión regulada y estable”, apunta la vicealcaldesa.

Mejoras en el alumbrado tras años de problemas

El alumbrado es otro de los ejes clave. De Moya recuerda que Orpesa contaba con una plantilla muy reducida de electricistas, por lo que el Ayuntamiento incorporó una empresa de refuerzo. Esta cuadrilla trabaja a diario desde el verano, reparando averías graves, reponiendo luminarias y normalizando toda la red.

En Marina d’Or ya se han resuelto las incidencias principales y ahora se actúa en farolas fundidas de la avenida Barcelona, en la reposición de cableado robado y en mejoras del paseo de los Elefantes, donde se instalarán nuevos puntos de luz solares. Además, está prevista una modernización integral de la calle l’Antina con un proyecto de más de medio millón de euros.

Fuentes ornamentales y mobiliario

Sobre las fuentes ornamentales, el consistorio prevé solicitar un presupuesto para acondicionar varias de ellas, unas cinco aproximadamente, incluyendo reparación de fontanería y mantenimiento conforme a la normativa. En cuanto a los elefantes y el trencadís de los casi 200 bancos del paseo, el Ayuntamiento ya tiene localizada una empresa para acometer la restauración, empezando por las zonas más deterioradas.

Playas y otras actuaciones

En materia de playas, el Ayuntamiento recuerda que ya elaboró un estudio técnico valorado en 100.000 euros y remitido al Ministerio, y que sigue pendiente la respuesta estatal para aplicar soluciones definitivas. Mientras tanto, la ampliación del paseo marítimo impulsada por la Generalitat continúa adelante.

De Moya insiste en que existe una planificación por fases: riego y mantenimiento básico, alumbrado, jardines, zonas deportivas y, después, la renovación de la calle l’Antina. “Sabemos que Marina d’Or necesita una intervención profunda. Algunas actuaciones son rápidas y otras requieren trámites largos, pero estamos trabajando en todas ellas con rigor”, asegura.