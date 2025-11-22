Onda arrancará en las próximas semanas las obras de su particular Central Park

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha mantenido una reunión informativa con los vecinos de la calle Portal de València para avanzarles todos los detalles ante el inicio de las obras del proyecto El jardín de las mil y una noches, el particular Central Park de la localidad, que consiste en la recuperación paisajística y patrimonial de la ladera del castillo. Se trata de una de las actuaciones más importantes de la legislatura en materia de patrimonio y transformación urbana, que afectará a todo el entorno del Castillo de las 300 Torres.

Los trabajos comenzarán en las próximas semanas y están financiados íntegramente por la Unión Europea con una inversión de 2,9 millones de euros, la mayor subvención captada por Onda. Con esta intervención, el Ayuntamiento activa una nueva fase en la regeneración del casco histórico, priorizando la mejora de la seguridad, la accesibilidad y la puesta en valor del patrimonio.

Durante el encuentro, Ballester presentó el plan de fases y los cambios temporales de circulación y accesos que se aplicarán en cuanto arranque la obra, destacando: “Queremos que los vecinos conozcan cada paso antes de que llegue la maquinaria; nuestra manera de gobernar es anticipar y acompañar a quienes van a convivir con la transformación de su ciudad”.

Ejecución de la obra

La alcaldesa detalló que, en una primera fase, se iniciarán las tareas de acopio de materiales y movimientos de maquinaria pesada. Por motivos de seguridad, se cerrará al tráfico el parking de la Cova de l’Algepsar y se habilitará un perímetro de obra en torno a la zona de actuación. Asimismo, está previsto el acceso de camiones de gran tamaño, motivo por el que quedará prohibido estacionar en la calle Portal de València desde el número 57 hasta la Cova de l'Algepsar y se modificará temporalmente el sentido de circulación en el tramo comprendido entre la calle Ingeniero Echegaray y la zona de la Cueva.

Onda activa la inversión de 2,6 millones para el proyecto ‘El jardín de las mil y una noches’, la gran transformación de la ladera sur del Castillo de las 300 Torres / Mediterráneo

Ballester recalcó que todas estas medidas han sido planificadas con la empresa adjudicataria para minimizar afecciones, y que se informará con antelación de cualquier modificación adicional que pueda producirse durante la obra.

A estas medidas se sumarán las especificadas en el panel de alteraciones viales presentado durante la sesión, donde vecinos y residentes pudieron visualizar con claridad los accesos alternativos, los puntos restringidos, la circulación durante la obra y la delimitación de la caseta de obra y zona de acopios para reforzar la seguridad.

Gran parque arbolado de 3.800 metros cuadrados

La intervención europea transformará por completo la ladera del Castillo de las 300 Torres, con una actuación que incluirá una pasarela de 100 metros, una plaza mirador de 300 metros cuadrados y un parque arbolado de 3.800 metros cuadrados. Además, el nuevo espacio incorporará referencias culturales y literarias que convertirán el entorno en un atractivo turístico-cultural sin precedentes en la ciudad.

También se generarán nuevos itinerarios peatonales que conectarán los distintos niveles del entorno, mejorando tanto la seguridad como la experiencia de residentes y visitantes.

Ballester remarcó que “esta obra marcará un antes y un después en el casco histórico de Onda, reforzando la protección de la ladera y abriendo un nuevo espacio verde para todas las familias ondenses”.