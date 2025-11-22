Sin demoras en el pago por Vallpala: El Ayuntamiento de la Vall habilita los 280.000 euros del primer plazo
En un pleno extraordinario, el equipo de gobierno aprueba la modificación de créditos para proceder al abono
Tras llegar a un acuerdo con los antiguos propietarios de las pistas de pádel de la avenida Agricultor, las instalaciones de lo que era Vallpala, el equipo de gobierno no ha perdido tiempo para habilitar el pago del primer plazo de los tres comprometidos hasta completar la cantidad total pactada, algo más de 700.000 euros, a los que había que restar la deuda que la empresa mantenía con el Ayuntamiento.
En un pleno extraordinario convocado con ese propósito, con los votos a favor del equipo de gobierno de PSOE, Compromís y EU-UP —Partido Popular y Vox han votado en contra—, se ha aprobado una modificación de créditos que facilitará abonar 280.691 euros, que se corresponden con el año 2025.
Como explicó la alcaldesa este jueves, cuando anunció el acuerdo firmado, si bien la valoración final del lucro cesante de la empresa desde el cierre de Vallpala en el 2018 hasta el momento actual rondaba los 705.000 euros, quedaba pendiente una deuda que mantenía el negocio con el consistorio, en concepto de impuestos, recargos e intereses, que se restaurán de ese compromiso.
Fuentes municipales han informado de que el total a descontar asciende a 119.308,52 euros, por lo que la deuda final del consistorio será de 400.000 euros. En el 2026 y 2027 se abonarán, respectivamente, 152.527,63 y 152.527, 62 euros.
Reacciones políticas
Este asunto ha sido motivo de discusión política desde el primer momento, y su resolución ha provocado inevitables reacciones, como la del Partido Popular, que el mismo jueves criticaba el coste que ha tenido para los vecinos el cierre de Vallpala.
Su portavoz, Herminio Serra, criticó que aquella medida «que la alcaldesa abanderó en solitario, es la que hoy hipoteca la economía de nuestra localidad, condicionando las cuentas e impidiendo que este dinero permita mejorar la vida de nuestros vecinos».
A su vez, afirmó que «pagaremos el doble. Por un lado, la indemnización por la decisión ilegal que Baños tomó en el año 2018, y por otro lado, por el coste de la rehabilitación de unas dependencias que durante siete años han estado abandonadas».
Valoración del PSPV-PSOE
Este viernes ha sido la secretaria de organización del PSPV-PSOE local, Zaida Moreno, la que ha valorado el acuerdo. Más bien, las declaraciones del portavoz popular, a quien ha acusado de «mentir, manipular y tomar por idiota a todo un pueblo».
Ha recordado que la resolución del contrato se efectuó «porque así lo exigían los informes técnicos y jurídicos», como consecuencia de diferentes irregularidades en la concesión, y ha insistido en señalar, precisamente, al último gobierno del PP, el de Óscar Clavell, como responsable último de este problema, que «dio una licencia de actividad con informes en contra, perdonó tasas por más de 80.000 euros, devolvió una fianza de 70.000 euros antes de tiempo y permitió ocupar unos terrenos públicos reservados para el segundo polideportivo».
