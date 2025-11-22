Peñíscola planta cara al frío y se vuelca en las paellas de sus fiestas de invierno

Las esperadas fiestas de invierno de Peñíscola han llegado este sábado a su ecuador con la celebración del popular Día de las Paellas. Una cita que, como cada año, y a pesar de la bajada de temperaturas de las últimas jornadas, ha convocado a la ciudadanía en la plaza de Bous, a los pies de la ciudadela, para preparar sus elaboraciones arroceras y degustarlas con sus familias y grupos de amigos.

Como cada mes de noviembre, Peñíscola vive sus particulares celebraciones invernales. Arrancaron este viernes, con el encendido de tracas a cargo de la reina y su corte de honor, que estuvieron acompañadas por el alcalde, Andrés Martínez, y el concejal de Fiestas, Ramón Simó. La primera jornada festiva contó con la actuación del grupo resilientes en la carpa y discomóvil. Además, como cada año, los peñiscolanos y peñiscolanas disfrutaron de la actuación de la Xaranga All i Pebre y del encierro de vaquillas en la calle Saiz de Carlos, el tradicional No Pasarán.

Después del concurso de paellas ha arrancado el tardeo de la Peña en Almíbar. El plato fuerte de esta edición ha llegado a media tarde, con el concierto de La Otra Oreja, el conocido tributo a La Oreja de Van Gogh.

Actos para este domingo

Para este domingo, y como colofón del fin de semana festivo, habrá animación y juegos infantiles para los más pequeños durante toda la mañana en la plaza de Bous. A mediodía, los asistentes volverán a reunirse con amigos y familiares para degustar la fideuà popular benéfica, cuyo precio por plato será de 2 euros e irá destinado a la asociación local contra el cáncer.

Para concluir, el broche de fin de fiesta será a las 17.00 horas con el encierro infantil de Bou per la vila.