Un pueblo de Castellón inicia las primeras obras en 30 años de su colegio: listo para el curso 2027/28

Buenas noticias para la comunidad educativa de un pequeño pueblo del interior de Castellón, concretamente en la comarca del Alto Palancia. Esta semana han comenzado las esperadas obras de rehabilitación integral del colegio de Jérica y, si se cumplen los plazos previstos, los 130 alumnos del centro —procedentes en su mayoría de Jérica y de la pedanía de Novaliches— podrán estrenar unas instalaciones totalmente renovadas en el curso 2027/2028.

El colegio, que alberga la sede del CRA Palancia-Mijares junto a Caudiel, Montán y Montanejos, supera ya los 30 años de antigüedad sin haber contado con una reforma de envergadura. La modernización del edificio y su adaptación a las exigencias actuales de accesibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad se habían convertido en una necesidad urgente.

Comienzan las obras del que será el nuevo colegio de Jérica. / MEDITERRÁNEO

Características del proyecto

El proyecto de rehabilitación del centro Hermanos Gil Sorribes contempla la creación de tres aulas de Infantil, una de preescolar y seis unidades de Primaria, además de la instalación de un ascensor, una pista multideportiva, biblioteca, gimnasio y nuevos espacios polivalentes. La actuación pretende no solo actualizar las infraestructuras, sino también garantizar un entorno educativo seguro, funcional y adaptado a las necesidades del alumnado actual. «Es fundamental asegurar el bienestar de los estudiantes y del profesorado», destacó el alcalde, Jorge Peiró, quien ha seguido de cerca la evolución del proyecto.

Inicialmente, la obra fue presupuestada en 2,3 millones de euros, pero la crisis de materias primas derivada de la guerra en Ucrania encareció los materiales y elevó el coste final hasta los 3,5 millones, dentro del programa Edificant. Con esta cifra se licitó la intervención, resultando adjudicataria la empresa Urbasur. El plazo de ejecución previsto es de 18 meses, siempre que no surjan imprevistos que condicionen el calendario.

Como paso previo al inicio de los trabajos, el Ayuntamiento acometió en noviembre de 2023 la adecuación del terreno destinado a los barracones en los que se ubicarían temporalmente las clases. Sin embargo, la instalación dependía de la Conselleria de Educación, y las inundaciones provocadas por la dana en Valencia obligaron a redirigir recursos y retrasaron el proceso. Finalmente, los alumnos comenzaron este curso 2025/2026 en los módulos provisionales y esta misma semana se han puesto en marcha las obras del nuevo colegio.

El alcalde subraya que Jérica, con 1.800 habitantes censados, no se encuentra en riesgo de despoblación. Durante la pandemia, varias familias procedentes de València se instalaron de forma permanente en el municipio, reforzando su tejido social. Aun así, Peiró insiste en que disponer de un centro educativo moderno y en condiciones «es fundamental» para seguir atrayendo población y garantizar el futuro del pueblo.