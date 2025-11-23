Onda incorpora 10 nuevos agentes a su cuerpo de Policía Local

Onda ha dado un nuevo paso en su apuesta por reforzar la seguridad del municipio con la toma de posesión de 10 agentes de la Policía Local, que pasan a ser funcionarios de carrera tras completar su formación y periodo de prácticas. Con esta incorporación definitiva, la ciudad avanza hacia un modelo de seguridad cada vez más próximo, profesional y visible en las calles.

La alcaldesa, Carmina Ballester, acompañada del concejal de Seguridad Ciudadana, Paco Pastor, les ha dado la enhorabuena y ha destacado que "Onda sigue ganando seguridad, servicio público y agentes comprometidos al lado de los ondenses". "Estamos orgullosos de nuestro cuerpo policial y de quienes lo integran, porque protegen, ayudan y acompañan a nuestros vecinos siempre que lo necesitan", ha añadido.

Seguridad ciudadana

Con la consolidación definitiva de estos diez agentes, la Policía Local de Onda refuerza la estabilidad de su plantilla y garantiza la continuidad de los equipos operativos que ya vienen prestando servicio en la ciudad desde 2024.

Gracias a este paso, el cuerpo podrá mantener y seguir ampliando la atención rápida, cercana y eficaz en todos los barrios, sin perder la experiencia y el conocimiento del municipio que los agentes han adquirido durante más de un año en activo.

En consecuencia, esta estabilidad permitirá asegurar una presencia policial constante en la vía pública, mejor capacidad de respuesta ante emergencias, refuerzo de la labor asistencial con familias, mayores e infancia, y una cobertura más sólida en actos, eventos y dispositivos especiales.