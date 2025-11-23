Ana Olivas brilla en su exaltación como reina fallera infantil de Burriana 2026

Burriana ha puesto el punto final este fin de semana a los actos de exaltación de las reinas falleras de 2026 en el Teatro Payà, uno de los momentos más señalados del calendario fallero. Tras la exaltación de Laura Sendra como reina fallera, celebrada el sábado, este domingo ha sido el turno de su homónima infantil, Ana Olivas, que ha recibido el calor del mundo fallero en un acto lleno de emoción y tradición.

Así, Ana Olivas ha recibido la banda que la acredita como máxima representante de los niños falleros de manos del alcalde, Jorge Monferrer, acompañada por la corte de honor y damas de la ciudad, así como por las representantes de las fiestas josefinas de las 19 comisiones del municipio. El público ha llenado el emblemático edificio cultural, al que las entidades han llegado en desfile desde la plaza Mayor, creando un ambiente festivo que anunciaba una tarde especial.

Fotogaleria I Las imágenes de la exaltación de la reina fallera infantil de Burriana 2026 / Gabriel Utiel

Uno por uno, las representantes de todas las entidades festivas han recibido la banda acreditativa y han pasado a ocupar su puesto en el escenario para brindar un cálido aplauso a la protagonista de la tarde, que ha accedido muy emocionada al recinto, por el pasillo central y, tras saludar a todos los presentes, ha pasado a ocupar su trono para atender las palabras de la mantenedora.

Bellas historias

La encargada de tan especial tarea ha sido Paula Vidal, fallera de La Mercé desde su nacimiento y primera mujer pregonera de la historia de Burriana en el 2024. Prima hermana de la nueva reina infantil, ha iniciado su intervención con un poema dedicado a Ana y a su familia, al que ha seguido un emotivo cuento protagonizado por una pequeña llama que, tras recorrer los emplazamientos falleros, encuentra el corazón de la niña para avivar en ella el sentimiento fallero.

Sobre el escenario, un grupo de niñas ha escenificado los distintos elementos del relato: las ocho estrellas que simbolizan a su corte de honor, los escudos de todas las comisiones y una recreación del Campanar. Música, fantasía y baile se han combinado en un discurso que ha destacado por su cercanía.

Al acto han asistido la reina infantil de las fiestas de Castelló, Ana Colón; la Bellea del Foc infantil de Alicante 2025, Valentina Tárrega; la fallera mayor infantil de València, Marta Mercader, delegaciones de municipios vecinos, la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix, y miembros de la corporación.