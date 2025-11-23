La crispación sigue marcando el cambio de ubicación del mercado de la playa de Moncofa

"Peligra el mercado extraordinario de los sábados de invierno en la playa de Moncofa". Así lo aseguraron ayer los vendedores que, desde primera hora de la mañana, se concentraron en el nuevo emplazamiento marcado por el Ayuntamiento, donde siguieron en la línea de no montar sus puestos, salvo dos vendedores de verdura, fruta y hortaliza, así como uno de repostería y otra parada de aceitunas. El resto se han mantenido en la línea de seguir sin descargar sus productos, porque la nueva zona, "no es idónea".

Ante la posibilidad de que se produjeran algunos incidentes, se requirió la presencia de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. Los primeros escucharon las reivindicaciones de los vendedores y en todo momento la situación estuvo normalizada. Con todo, hasta media mañana mantuvieron los vehículos en la zona de mercado, donde convivieron con los usuarios que se acercaron para adquirir productos. Se trata de clientes habituales que aseguran "no entender la postura del consistorio de cambiar de ubicación el mercadillo".

Esta era la desoladora imagen que presentaba ayer el mercado de la playa de Moncofa, con solo cinco puestos instalados. / Miguel Ángel Sánchez

El problema de estar dos semanas sin mercado y una posible tercera, es una situación que va camino de enquistarse y de que muchos vendedores prefieran exponer sus productos en otros municipios en los que los sábados hay mercado ambulante, porque para ellos no hacer caja dos sábados seguidos en una cita que consideran "primordial" para su economía, les está forzando a tomar la decisión de desistir del mercado de la playa de Moncofa.

Diálogo sin resultados

Recordar que esta misma semana ha habido una serie de contactos, en primer lugar, el pasado lunes, un grupo de vendedores se presentaron en el consistorio y fueron atendidos por el alcalde de Moncofa, Wences Alós; y el primer teniente de alcalde, José María Andrés. Un encuentro en el que no se produjo ningún avance, porque cada parte mantuvo sus posturas. Y el miércoles tuvo lugar otro contacto donde, al parecer, los presentes en la cita no se fueron descontentos con la postura municipal y, por ello, optaron por montar ayer sus puestos, lo que recriminaron el resto de ambulantes, al considerar que "les han convencido, sin pensar en el daño que producirían si instalaban su puesto de venta".

Asimismo, una de las acciones que han decidido tomar es estar presentes en la sesión plenaria del próximo jueves, con la finalidad de dar a conocer a toda la corporación municipal la necesidad de mantenerse en el emplazamiento creado en el año 2020 por el equipo de gobierno popular, en aquel momento por seguridad debido a la pandemia, pero que después se ha mantenido, porque gusta, tanto a vendedores como a usuarios. Remarcar que en su día la corporación municipal votó a favor del cambio, porque al parecer los mercaderes estaban de acuerdo. Pero vista la situación los grupos de la oposición aseguran que pedirán explicaciones de un tema tan relevante y necesario como es este mercado.

La última alternativa presentada por el ejecutivo local ha sido diseñar un mercado circular, donde todos los puestos de venta estarán a un lado y de esta manera, quedará espacio suficiente para la entrada de vehículos y para el paso de los usuarios. Una alternativa que los vendedores rechazan por completo, por lo que siguen en pie de guerra y reivindicando volver a su emplazamiento anterior. "No hay excusa posible ni motivos para hacer este traslado a otro vial que está a 100 metros, pero que no cumple para nada los requisitos de un mercado como se merece esta playa", aseguran.