Nules estrenará nuevo contrato de limpieza viaria en el mes de diciembre

El próximo 1 de diciembre entrará en vigor el nuevo contrato de limpieza viaria de Nules, y se culminará así la licitación abierta por el Ayuntamiento tras llegar a su fin la adjudicación que sigue operativa en la actualidad, y que ha generado múltiples quejas entre la ciudadanía, tanto por el mantenimiento de papeleras como por el estado en el que están las calles.

El concejal responsable del servicio, César Estañol, explica que la nueva contratación se ha firmado por un periodo de tres años, en los que se cambiará la manera de trabajar para ganar en operatividad y control de su ejecución.

Estañol reconoce que «no puedo estar contento con la limpieza viaria», en especial porque consideraba necesario «un cambio del sistema». Si los últimos tres años la empresa contratada ponía a disposición del municipio a seis operarios, cinco barrenderos y un encargado, con la nueva adjudicación se va a modificar sustancialmente el funcionamiento, porque se apuesta por el uso diario de dos barredoras con dos operarios cada una.

Desde el Ayuntamiento se detectó que el trabajo de los barrenderos era «difícil de controlar», algo que cambiará a partir de ahora, porque las barredoras estarán dotadas con GPS, para trazar un recorrido real de su posición. Uno de los trabajadores la conducirá y el otro «hará de apoyo a pie de calle con un soplador». La maquinaria será eléctrica «para reducir al máximo las molestias por ruido».

Aunque el vaciado de papeleras debería ser diario, es habitual encontrar imágenes como esta, de semanas sin mantenimiento. / MÒNICA MIRA

El servicio se completará con un operario con un vehículo que se encargará del mantenimiento de papeleras y la limpieza de parques y colegios, y una sexta persona que se dedicará a atender servicios de urgencia, como la limpieza de manchas aparecidas en la vía pública o situaciones imprevistas.

Sobre las incidencias que ha venido denunciando la ciudadanía relacionadas con la falta de limpieza, César Estañol no las niega, pero señala que hay una combinación de una deficiencia del servicio y un mal uso de la ciudadanía, como el caso detectado de personas que «tiran la basura domiciliaria en las papeleras, en vez de en los contenedores más próximos por no desplazarse».

Asegura que para responder a las incidencias, ha demostrado ser muy eficaz la aplicación Línea Verde, «a través de la cual se da respuesta de forma muy rápida, a veces, en menos de 24 horas».

Las quejas vecinales también están relacionadas con la presencia de basura en las calles. / MÒNICA MIRA

Los usuarios pueden hacer llegar al Ayuntamiento a través de esa aplicación fotografías y la ubicación exacta de la zona donde hace falta intervenir, y cuando la incidencia se resuelve «incluso reciben un mensaje notificándoselo».

Estañol indica que, por primera vez, habrá dos empresas distintas realizando los servicios de limpieza viaria y de recogida de residuos. Este segundo contrato finaliza en tres años, de manera que se ha hecho coincidir el periodo de vigencia de ambos contratos, para que «si detectamos algún problema, poder sacar una nueva licitación para los dos servicios». Que los periodos de contratación sean lo más cortos posible, señala, facilitan que se puedan ir adaptando a las necesidades e intereses del municipio