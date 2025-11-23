Onda estrena Festiart, el festival joven de arte y talento local
La propuesta cultural llena de talleres y espectáculos de música, danza, pintura, teatro y magia, las plazas del Pla y Raval
Onda ha celebrado la primera edición de Festiart, el nuevo festival promovido por la Concejalía de Juventud que ha transformado el centro de la ciudad en un gran espacio cultural al aire libre. Durante toda la jornada, jóvenes ondenses han llenado las plazas del Pla y del Raval de San José, participando activamente en talleres, actuaciones y propuestas artísticas.
El programa ha reunido actividades gratuitas y abiertas a todos los públicos, con el protagonismo de la juventud en la asistencia, la organización y la exhibición artística. En este sentido, el concejal de Juventud, Daniel Álvaro, ha señalado: "Festiart nace con fuerza y con el compromiso de convertirse en una gran cita cultural hecha por y para nuestros jóvenes".
Gran escenario cultural
El festival ha distribuido cada disciplina artística en espacios diferenciados, permitiendo al público disfrutar de una programación variada, en un recorrido urbano. Música en directo, espectáculos participativos, talleres especializados y experiencias inmersivas han marcado el ritmo de la jornada en una propuesta cultural única en la ciudad.
La zona musical ha concentrado una notable afluencia, con actividades interactivas, como una fábrica de instrumentos, una frutería musical e instrumentos futuristas, complementadas con concursos de karaoke, una experiencia de DJ virtual y conciertos en directo, que han atraído a numeroso público durante todo el día.
En las áreas dedicadas al cine y la pintura, la tecnología ha cobrado un papel protagonista, con simulaciones de realidad virtual que han permitido al público adentrarse en escenas de películas y obras pictóricas reconocidas, además de talleres de efectos especiales, doblaje, animación y cerámica.
Asimismo, las actuaciones de baile urbano, latino y K-Pop han destacado por su seguimiento, junto con los espectáculos y talleres de teatro, circo y magia, que han dinamizado el festival y han completado una oferta accesible y participativa para todas las edades.
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
- Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
- Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
- Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
- Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar
- Lío en Moncofa: sin mercado ambulante 30 años después
- La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood