Orpesa suma un nuevo éxito con la celebración de la I Feria de la Infancia

Orpesa dinamizó ayer su plaza Mayor con la primera edición de la Feria de la Infancia, una jornada festiva que convirtió el corazón del casco urbano en un gran espacio de juego, creatividad y aprendizaje para los más pequeños.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Educación, reunió a numerosas familias que disfrutaron de un programa continuo de actividades desde la mañana hasta la clausura nocturna.

Desde las 10.30 horas, el público infantil tomó el protagonismo con la apertura del Mercadillo Infantil, un punto de encuentro que dio inicio a una mañana marcada por los juegos de siempre en grandes formatos, los juegos tradicionales al aire libre y un animado taller de chapas personalizadas.

La feria respiró color y movimiento durante toda la jornada gracias a los talleres continuos instalados, que permitieron a los niños alternar actividades según sus gustos mientras las familias compartían tiempo y experiencias en un ambiente completamente festivo.

Cocina y manifiesto

Por la tarde, la programación volvió a despertar gran interés con el taller de cocina divertida. Más tarde, el cuentacuentos Cuentos del mundo, a cargo de Contaclown, invitó a viajar a través de historias, logrando la atención entre los asistentes.

La concejala de Educación, Andrea Iliescu, destacó que es "una ocasión para que las familias compartan tiempo, los niños aprendan jugando y todos recordemos lo valiosos que son para nuestro pueblo".

El cierre llegó alrededor de las 20.00 horas con un acto simbólico en el que los propios niños participaron en la lectura de la Declaración de los Derechos de la Infancia, un broche final que reforzó el compromiso municipal con la educación y el bienestar infantil.