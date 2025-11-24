50 años de 'Lo Diariet': la revista que cuenta la vida de un pueblo de Castellón desde 1975

Cincuenta años no son solo una cifra. Son vidas, historias, voces, fotografías amarillentas, risas de niños en la escuela, acuerdos de pleno, fiestas y pequeñas anécdotas que solo un pueblo sabe guardar. Este año, Lo Diariet celebra sus bodas de oro, y con ellas medio siglo acompañando a Traiguera como quien acompaña a un amigo de toda la vida: con atención, con afecto y con una constancia admirable.

La historia de esta publicación no empezó con grandes titulares, sino con una idea humilde y necesaria. Corría octubre de 1975 cuando se lanzó el primer boletín, pensado simplemente para recoger lo que pasaba en el pueblo: las actividades de las asociaciones, de la escuela, del Ayuntamiento… un pequeño reflejo de la vida cotidiana. El arranque de la revista tuvo como gran impulsor a mosén Daniel Llatje, quien fuera cura del municipio entre 1970 y 1997.

Aquella iniciativa, casi doméstica, fue creciendo mes a mes. Pronto se convirtió en una revista mensual que llegaba a todas las casas del municipio, en un momento en el que Traiguera -como toda España- aprendía a caminar hacia una nueva etapa, tras la muerte del dictador Francisco Franco el 20-N de 1975, hace 50 años, al igual que el nacimiento de la revista. Lo Diariet acompañó ese tránsito con una mirada cercana y comunitaria, haciendo lo que mejor sabe hacer: unir.

Cinco décadas de cambios, sin perder el alma

Medio siglo después, es inevitable mirar atrás y ver cuánto ha cambiado. La revista ha envejecido como envejecen las cosas queridas: mudando su forma, pero nunca su esencia. El pequeño boletín en blanco y negro se transformó con los años, sumó páginas, mejoró su diseño y finalmente abrazó el color en todas sus ediciones.

Y lo que comenzó como una publicación local pronto cruzó fronteras. Los ejemplares viajan hoy a distintas ciudades de España, a rincones de Europa e incluso a América. Para muchos traiguerins que viven lejos, abrir Lo Diariet es abrir una ventana a casa.

La memoria de un pueblo entre sus páginas

Cada número de Lo Diariet es un capítulo de la biografía colectiva de Traiguera. Sus páginas guardan los acuerdos municipales que marcaron el rumbo del pueblo, las actividades de las asociaciones, las fiestas, los proyectos compartidos, las fotos de generaciones enteras de escolares, las entrevistas que retrataron a sus vecinos.

El alcalde, Javier Ferrer, entregó un mosaico cerámico conmemorativo por el aniversario. / Mediterráneo

Investigadores, profesores, familias o jóvenes que buscan saber de dónde vienen encuentran en la hemeroteca de la revista un tesoro: 50 años de vida contada mes a mes, sin interrupción, sin artificios, con la verdad sencilla de lo cotidiano.

Un proyecto que vive gracias a su gente

Si algo explica que Lo Diariet siga vivo medio siglo después, es la fuerza de la comunidad. Voluntarios, colaboradores, anunciantes locales, entidades del municipio y lectores fieles son quienes han sostenido un proyecto que jamás ha buscado otra cosa que servir al pueblo. En 2016, ese esfuerzo colectivo fue reconocido con los Premios Maestrat Viu, un homenaje merecido a un trabajo callado pero esencial.

Llegar a los 50 años no es un final: es una nueva etapa. La revista afronta retos inevitables —tecnología, nuevas formas de comunicación, relevo generacional— pero lo hace sin perder su rumbo. Aunque el diseño cambie, aunque lleguen nuevos formatos, la misión sigue siendo la misma: ser la voz de Traiguera.

Una celebración del pasado, del presente y de quienes lo hicieron posible

El 50º aniversario reunió hace unas semanas a redactores, colaboradores, suscriptores y lectores en un acto cargado de emoción. Se debatió sobre el papel de la prensa local, se recordaron los inicios, se compartieron anécdotas y, sobre todo, se celebró algo más grande: la capacidad de un pueblo para contarse a sí mismo durante medio siglo. Lo Diariet es más que una revista local: es testigo, espejo y parte integrante de la comunidad de Traiguera. Y, tras 50 años, sigue con la mirada puesta en adelante y el firme propósito de contar la vida del pueblo.