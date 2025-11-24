Periodismo local
50 años de 'Lo Diariet': la revista que cuenta la vida de un pueblo de Castellón desde 1975
Medio siglo de historias locales, participación ciudadana y memoria colectiva recogidas mes a mes en la revista del municipio
Conmemoran las bodas de oro con un acto en homenaje a todas las personas que hacen posible la publicación
Cincuenta años no son solo una cifra. Son vidas, historias, voces, fotografías amarillentas, risas de niños en la escuela, acuerdos de pleno, fiestas y pequeñas anécdotas que solo un pueblo sabe guardar. Este año, Lo Diariet celebra sus bodas de oro, y con ellas medio siglo acompañando a Traiguera como quien acompaña a un amigo de toda la vida: con atención, con afecto y con una constancia admirable.
La historia de esta publicación no empezó con grandes titulares, sino con una idea humilde y necesaria. Corría octubre de 1975 cuando se lanzó el primer boletín, pensado simplemente para recoger lo que pasaba en el pueblo: las actividades de las asociaciones, de la escuela, del Ayuntamiento… un pequeño reflejo de la vida cotidiana. El arranque de la revista tuvo como gran impulsor a mosén Daniel Llatje, quien fuera cura del municipio entre 1970 y 1997.
Aquella iniciativa, casi doméstica, fue creciendo mes a mes. Pronto se convirtió en una revista mensual que llegaba a todas las casas del municipio, en un momento en el que Traiguera -como toda España- aprendía a caminar hacia una nueva etapa, tras la muerte del dictador Francisco Franco el 20-N de 1975, hace 50 años, al igual que el nacimiento de la revista. Lo Diariet acompañó ese tránsito con una mirada cercana y comunitaria, haciendo lo que mejor sabe hacer: unir.
Cinco décadas de cambios, sin perder el alma
Medio siglo después, es inevitable mirar atrás y ver cuánto ha cambiado. La revista ha envejecido como envejecen las cosas queridas: mudando su forma, pero nunca su esencia. El pequeño boletín en blanco y negro se transformó con los años, sumó páginas, mejoró su diseño y finalmente abrazó el color en todas sus ediciones.
Y lo que comenzó como una publicación local pronto cruzó fronteras. Los ejemplares viajan hoy a distintas ciudades de España, a rincones de Europa e incluso a América. Para muchos traiguerins que viven lejos, abrir Lo Diariet es abrir una ventana a casa.
La memoria de un pueblo entre sus páginas
Cada número de Lo Diariet es un capítulo de la biografía colectiva de Traiguera. Sus páginas guardan los acuerdos municipales que marcaron el rumbo del pueblo, las actividades de las asociaciones, las fiestas, los proyectos compartidos, las fotos de generaciones enteras de escolares, las entrevistas que retrataron a sus vecinos.
Investigadores, profesores, familias o jóvenes que buscan saber de dónde vienen encuentran en la hemeroteca de la revista un tesoro: 50 años de vida contada mes a mes, sin interrupción, sin artificios, con la verdad sencilla de lo cotidiano.
Un proyecto que vive gracias a su gente
Si algo explica que Lo Diariet siga vivo medio siglo después, es la fuerza de la comunidad. Voluntarios, colaboradores, anunciantes locales, entidades del municipio y lectores fieles son quienes han sostenido un proyecto que jamás ha buscado otra cosa que servir al pueblo. En 2016, ese esfuerzo colectivo fue reconocido con los Premios Maestrat Viu, un homenaje merecido a un trabajo callado pero esencial.
Llegar a los 50 años no es un final: es una nueva etapa. La revista afronta retos inevitables —tecnología, nuevas formas de comunicación, relevo generacional— pero lo hace sin perder su rumbo. Aunque el diseño cambie, aunque lleguen nuevos formatos, la misión sigue siendo la misma: ser la voz de Traiguera.
Una celebración del pasado, del presente y de quienes lo hicieron posible
El 50º aniversario reunió hace unas semanas a redactores, colaboradores, suscriptores y lectores en un acto cargado de emoción. Se debatió sobre el papel de la prensa local, se recordaron los inicios, se compartieron anécdotas y, sobre todo, se celebró algo más grande: la capacidad de un pueblo para contarse a sí mismo durante medio siglo. Lo Diariet es más que una revista local: es testigo, espejo y parte integrante de la comunidad de Traiguera. Y, tras 50 años, sigue con la mirada puesta en adelante y el firme propósito de contar la vida del pueblo.
Consell de redacció en la actualidad:
Vicent Matamoros Sanz (director)
Jaime Cervera Sanz (administrador)
Felipe Luis Grañana Izquierdo
Paco Grañana Izquierdo
Trini Oliver Díaz
Juan José Puig Baila
Francisco Climent Hijarro
Montse Vericat Esteller
Àlex Bort Cervera
Eduard Ramírez Sanz
Sandra Escamilla Pérez
Colaboradores:
Manuel Villalta Sabater
Cinta Llatje Basset
Cinta Panisello Llatje
Joan Ferreres Nos
Juan Vte. Ferrer Capafons
Amparo Bigné Culla
Joaquim Climent Michavila
Javier Ferrer Bort
Joaquim Buj Alfara
José Luis Cañamero
Emili Fonollosa
Aureli Querol
Amàlia Roig
Vicent Cervera Queralt
Pepa Úbeda
Vicent Ortí Sogues
Mossén José Mª Vall
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
- Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
- Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
- Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
- Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar
- Lío en Moncofa: sin mercado ambulante 30 años después
- La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood