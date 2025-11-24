Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acera de 4 metros y 47 árboles nuevos: así cambia la Ronda Pere IV de Burriana

El proyecto ha conllevado una inversión de 230.000 euros para el tramo comprendido entre la avenida de Nules y la plaza de la Generalitat

El Ayuntamiento de Burriana, en colaboración con la empresa Facsa, ha finalizado las obras de renovación integral en la Ronda Pere IV.

Concha Marcos

El Ayuntamiento de Burriana, en colaboración con la empresa Facsa, ha finalizado las obras de renovación integral en la Ronda Pere IV. Esta importante intervención, comprendida en el tramo entre la avenida de Nules y la plaza de la Generalitat, mejorará la calidad de vida de los vecinos promoviendo un entorno más sostenible y seguro en la ciudad.

El proyecto, enmarcado en el Plan Director y a través de la concejalía de Vía Pública, ha conllevado una inversión de alrededor de 230.000 euros para la renovación de la red de abastecimiento de agua potable donde se ha instalado una nueva tubería de presión, garantizando un suministro más eficiente y fiable para los vecinos.

Además de la mejora del abastecimiento, la actuación se ha centrado en mejorar la accesibilidad universal y la renaturalización de la zona. Una de las aceras se ha ampliado hasta los 4 metros de ancho para facilitar el tránsito peatonal mejorando el entorno comercial de la zona. En línea con el Plan de Renaturalización de la Ciudad, se ha plantado nuevo arbolado a lo largo de toda la ronda, estratégicamente ubicado para evitar molestias a los vecinos y asegurar la plena accesibilidad de las aceras. Entre las Rondas Panderola y Pere IV, concretamente se han plantado 47 nuevos árboles en la capital de la Plana Baixa.

El alcalde de Burriana y el concejal de concejal de Vía Pública comprobaron los trabajos ejecutados en la Ronda Pere IV.

Protección de los ciclistas

La seguridad de los ciclistas ha sido otra prioridad en esta renovación. Para ello, se han retirado las terrazas que invadían el carril bici, restituyendo su recorrido rectilíneo y sin curvas ni obstáculos. Asimismo, se han instalado elementos de separación física entre el carril bici y la calzada, reforzando la protección de los ciclistas y cumpliendo con la normativa de movilidad segura.

Por su parte, el concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha destacado que "con estas actuaciones, el equipo de Gobierno está transformado, paso a paso, Burriana en una ciudad más accesible, sostenible y segura." Además, Trullen, ha añadido que "nuestro gobierno municipal sigue avanzando en una Burriana del siglo XXI, sin barreras arquitectónicas, mejorando sus infraestructuras hídricas y la movilidad sostenible, al mismo tiempo que aumentamos el arbolado y las sombras en nuestro municipio."

