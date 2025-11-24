MANTENIMIENTO DEL MONTE
El aviso de un alcalde de un pueblo situado en un pulmón de Castellón: “Más vale invertir en prevención que en extinción de incendios”
Víctor Gargallo, primer edil del Ballestar, lamenta que el presupuesto para estas partidas se ha acabado: “El fuego, luego, es una bomba de relojería”
El alcalde del Ballestar, Víctor Gargallo, lanza un aviso desde uno de los pulmones naturales más valiosos de Castellón: la Tinença de Benifassà. Este parque natural situado al norte de la provincia es un espacio de una belleza extraordinaria, pero también un territorio vulnerable. Su orografía accidentada, su despoblación y el abandono de los antiguos terrenos agrícolas lo convierten en un lugar donde el riesgo de incendios es cada vez más alto.
“Estamos haciendo unos cortafuegos apoyados en carretera, que consisten en tratamientos de 20 metros a cada lado para disminuir el riesgo”, explica Gargallo. “Lo hacemos desde el Ayuntamiento de la Pobla de Benifassà con fondos de la Conselleria”. Según detalla, este año Ballestar ha sido el tercer municipio más beneficiado de la convocatoria autonómica, con una ayuda de 88.000 euros, solo por detrás de Castell de Cabres y Vallibona a nivel provincial.
Los trabajos, que comenzaron el 15 de agosto y finalizaron el 20 de octubre, se centraron en asegurar los núcleos urbanos, las granjas, las masías y las carreteras secundarias. “Cada año actuamos en una zona diferente. Primero protegemos donde vive la gente y luego seguimos con otras áreas sensibles”, comenta. “La protección del núcleo urbano es lo más importante porque de ello depende la vida de las personas, pero luego cada pueblo decide en qué invertir”.
Una enorme masa forestal
Gargallo recuerda que, aunque el Ballestar es una localidad muy pequeña en habitantes, cuenta con una enorme masa forestal y una alta protección ambiental al estar dentro del Parque Natural. “Cada pueblo tiene sus peculiaridades. Castell de Cabres, por ejemplo, está rodeado de antiguos bancales agrícolas y su núcleo no tiene tanto riesgo, mientras que la Pobla, Fredes o el Ballestar están más expuestos”, detalla.
“Esto es tan importante como el agua potable, la electricidad o el wifi. La situación se nos ha ido de las manos y hay que invertir en prevención para no tener que gastar luego en extinción”
El alcalde defiende que la prevención debe considerarse un servicio esencial: “Esto es tan importante como el agua potable, la electricidad o el wifi. La situación se nos ha ido de las manos y hay que invertir en prevención para no tener que gastar luego en extinción”, advierte. En su opinión, algunas políticas medioambientales se han demostrado ineficaces: “La prohibición de limpiar montes no ha servido, y los últimos grandes incendios lo han demostrado. Hace falta actuar con sentido común para no lamentarnos cuando ya sea tarde”.
Actuación en pocas hectáreas
Con los 88.000 euros recibidos, Ballestar ha podido contratar una empresa para intervenir en unas pocas hectáreas, pero las necesidades son mucho mayores. “No sé lo que darán en otras comunidades, pero aquí faltan más recursos porque luego los incendios son una bomba de relojería”, afirma Gargallo.
El alcalde también alerta de otro problema creciente: la falta de agua. “Dicen que la Tinença es como los Pirineos catalanes, pero ellos tienen agua a punta pala y aquí cada año llueve menos. En treinta años los bancales han sido devorados por la masa forestal”, lamenta. Además, subraya la dificultad que afrontan los propietarios privados: “A veces cuesta más limpiar un terreno que lo que vale el terreno en sí. Nosotros actuamos en propiedades municipales o de uso público, pero hay muchas zonas donde no podemos llegar”.
