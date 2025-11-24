Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Betxí inicia el reasfaltat de 10 carrers per millorar el paviment i la seguretat viària

L’actuació compta amb una inversió de 137.589 euros i s’estendrà durant unes tres setmanes

Betxí inicia el reasfaltat de 10 carrers per millorar el paviment i la seguretat viària. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

L’Ajuntament de Betxí arranca una gran actuació de reasfaltat que inclou deu vials urbans amb necessitat de renovar el paviment. Per a dur a terme aquestes millores, el govern municipal ha destinat una partida de vora 137.589 euros. Les obres, adjudicades a l’empresa Aglomerados Los Serranos, es duran a terme en un termini estimat de tres setmanes.

L’alcaldessa, Carla Nebot, ha destacat que “aquesta actuació és necessària per millorar el ferm dels carrers que més ho requerixen i evitar que el deteriorament avance, perquè és una qüestió que afecta directament el dia a dia del veïnat”. Nebot també ha remarcat que “mantindre en bon estat els vials és essencial per garantir espais públics cuidats i funcionals”.

En esta primera fase s’actuarà en els carrers Sant Antoni, Progrés, Camí Reial, Sagrament, Comtessa de Vergara, Baltassar Rull i Coma. Es tracta d’aquells trams on Facsa té programades les millores en la xarxa d’aigua potable, que comportaran l’obertura de rases a la calçada. Aquesta intervenció antecedirà el reasfaltat que l’Ajuntament executarà de forma immediata perquè els vials queden totalmente renovats.

A més, l’acció inclou també tres carrers que presenten deterioraments importants i que es troben al perímetre de la nova plaça de l’avinguda Reina dels Apòstols, remodelada en 2024 dins del pla d’acció ‘Betxí Templat’. En aquest sentit, s’actuarà a l’avinguda Reina dels Apòstols i als carrers Sant Isidre i Francisco Albiach.

Amb aquest conjunt d’obres, el consistori continua millorant els carrers que més ho necessiten i reforça el seu compromís amb un espai públic en bon estat i al servei del veïnat.

Betxí inicia el reasfaltat de 10 carrers per millorar el paviment i la seguretat viària

