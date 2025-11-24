Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comprar en Vall d’Alba tiene premio: vuelve la campaña navideña con más de 1.500 euros en juego

'Compra a casa' busca incentivar las compras navideñas en los comercios locales durante la Navidad

Panorámica de Vall d'Alba.

Panorámica de Vall d'Alba. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Vall d'Alba

El Ayuntamiento de Vall d’Alba ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña ‘Compra a Casa’. Una iniciativa ya consolidada que busca incentivar las compras navideñas en los comercios del municipio y reforzar el tejido económico local.

Del 1 al 31 de diciembre de 2025, vecinos y visitantes podrán realizar sus compras en los establecimientos adheridos y participar en un gran sorteo de premios como agradecimiento por apoyar al comercio de proximidad. Entre los premios destacan un primer premio de 600 euros, un segundo de 400 euros, un tercero de 300 euros y un cuarto de 200 euros, además de cinco premios extra valorados en 50 euros cada uno.

Cartel de la campaña navideña.

Cartel de la campaña navideña. / Mediterráneo

El sorteo será el 2 de enero

El sorteo público se celebrará el 2 de enero de 2026 a las 19.00 horas en l’Espai Cultural, donde además se realizarán dos sorteos adicionales exclusivos para los asistentes, convirtiendo la cita en un encuentro festivo y participativo.

La alcaldesa, Marta Barrachina, ha destacado que “un año más, con ‘Compra a Casa’ queremos que los comerciantes de Vall d’Alba sientan el apoyo de su Ayuntamiento y de sus vecinos en una época clave para sus negocios”. Según ha señalado, la campaña persigue reforzar la economía del municipio y poner en valor los establecimientos de toda la vida.

“Nuestros comercios son esenciales para mantener vivo el espíritu de nuestro pueblo y, cada compra realizada aquí, contribuye a que Vall d’Alba siga siendo un lugar dinámico, acogedor y con oportunidades”, ha señalado la primera edila, que ha invitado a la ciudadanía a sumarse activamente a la iniciativa.

"Cada compra realizada contribuye a que Vall d’Alba siga siendo un lugar dinámico, acogedor y con oportunidades"

Marta Barrachina

— Alcaldesa de Vall d'Alba

“Animo a todas las familias a aprovechar esta campaña y a hacer sus compras navideñas en Vall d’Alba, ya que al participar no solo pueden ganar premios espectaculares, sino que están apoyando directamente a nuestros comerciantes, aquellos que cada día levantan la persiana y dan vida a nuestras calles”, ha subrayado.

La campaña ‘Compra a Casa’ reafirma así el compromiso del Ayuntamiento de Vall d’Alba con el comercio local, fomentando un modelo de consumo sostenible y cercano.

