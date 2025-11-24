CONMEMORACIÓN
La comunidad de Nazaret celebra 150 años de historia en Benicàssim
La misa presidida por el obispo junto al párroco local reúne a fieles y religiosas en una jornada de fraternidad
El convento de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret celebró ayer en Benicàssim el 150º aniversario de la congregación fundada por la beata Franciszka Siedliska.
La comunidad local, presente en el municipio desde hace siete años, organizó un acto conmemorativo especial y significativo que comenzó con una charla de la superiora, la hermana Catalina, en la que repasó los hitos de la fundación y expansión de la orden, marcada por su carisma de vida sencilla y acogida al estilo del hogar de Nazaret.
Después de un breve descanso, tuvo lugar la eucaristía, que fue presidida por el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, acompañado del párroco local, Luis Oliver, quien destacó la fidelidad de las religiosas a lo largo de siglo y medio, «incluso en tiempos de persecución», y subrayó la aportación espiritual que la congregación ha ofrecido a lo largo de sus 150 años de historia.
La celebración concluyó con un ágape en el salón del convento, donde hermanas y asistentes compartieron un encuentro cercano que puso el broche a una conmemoración vivida en comunión con las casas que la congregación mantiene en los cinco continentes.
