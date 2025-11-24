‘No solo duelen los golpes’, un grito contra la violencia machista dentro del 25N en Onda

El Ayuntamiento de Onda continúa con su compromiso por la sensibilización y la igualdad a través de la cultura. En el marco de la programación especial del 25 de noviembre, que este año lleva por lema Nuevos tiempos, nuevas violencias, el municipio acogerá el monólogo No solo duelen los golpes, de Pamela Palenciano. La cita será el jueves, 27 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Sala Cassola, con entrada gratuita previa inscripción en onda.es.

El espectáculo, que ha recorrido países como España, AustriaCorea del SurColombiaArgentinaMéxico o El Salvador, llega a Onda con la fuerza de un testimonio real y valiente. A través del humor ácido, la ironía y la interpelación directa al público, Pamela Palenciano relata su propia experiencia en una relación de pareja que se tornó violenta, visibilizando los mecanismos sutiles y explícitos de la violencia de género que muchas veces pasan desapercibidos.

Con un lenguaje cercano y emocional, Palenciano transforma su historia en una herramienta de cambio social que invita al público a cuestionar los estereotipos y las estructuras que sostienen las desigualdades. Esta propuesta, dirigida por Dario Valtancoli, ha evolucionado durante más de 19 años hasta consolidarse como una obra teatral estructurada, reconocida y profundamente necesaria. En cada representación, Pamela consigue conectar con espectadores de todas las edades, generando diálogo y conciencia en torno a las violencias machistas.

La programación del 25N en Onda, dirigida especialmente a la juventud, busca este año prevenir las violencias que surgen en el entorno online, promoviendo un uso responsable de las redes y una convivencia basada en el respeto y la empatía. El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a formar parte de esta cita cultural y social, reafirmando que la educación y el arte son herramientas fundamentales para construir una sociedad libre de violencias.