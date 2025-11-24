La Generalitat pone en valor la inversión de 1,6 millones para modernizar las áreas industriales de Almassora
La consellera de Industria subraya que los parques empresariales “son un auténtico motor para la economía local y comarcal”
Almassora es el municipio de la Comunitat Valenciana con más EGM, un total de 5
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha resaltado este lunes la inversión de la Generalitat de 1,6 millones de euros, “que están permitiendo transformar y modernizar las áreas industriales de Almassora”. Cano ha explicado que este importante esfuerzo inversor se enmarca en las ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace+i), dirigidas a los ayuntamientos para la mejora de los parques empresariales correspondientes a las convocatorias de 2024 y de 2025-2026.
De esta manera, ha detallado que en 2024 se concedieron 904.442,27 euros destinados a mejorar las áreas industriales Supoi-8 i Supoi-6 con una intensidad del 80 % y en la convocatoria plurianual para los ejercicios 2025 y 2026 se han destinado 706.223,03 euros para impulsar La Rambla, Supoi-8, Supoi-2 y Supoi-3 con ayudas del 80 % para 2025 y del 100 % en 2026.
“Se trata de subvenciones directas destinadas a impulsar la modernización y la competitividad de los espacios empresariales de toda la Comunitat Valenciana, que también están beneficiando de manera destacada a Almassora”, ha señalado la consellera.
La titular de Industria se ha manifestado así durante su visita a Almassora, en la que ha mantenido una reunión con la alcaldesa de la localidad, María Tormo; el concejal de Industria, Vicente Martínez-Galí; y los representantes de las cinco Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de las áreas industriales Supoi-8, la Rambla, Supoi 2, Supoi 3 y Pla de Museros.
Cano ha reconocido el trabajo de las EGM y su apoyo por parte de la Conselleria “porque son un ejemplo de gestión eficiente y de colaboración público-privada que permite a las áreas industriales mejorar sus infraestructuras, ganar en competitividad y contribuir así a atraer inversiones y a generar empleo de calidad”.
En este sentido, ha subrayado que Almassora es el municipio de la Comunitat Valenciana con un mayor número de EGM constituidas y ha asegurado que contar con cinco entidades de gestión y modernización “demuestra la fortaleza de su modelo productivo y su compromiso por seguir creciendo industrialmente”.
Para la consellera, “las áreas empresariales de Almassora son un auténtico motor para la economía local y comarcal. Su capacidad de innovación y su compromiso con la mejora continua han situado al municipio como un referente industrial en la provincia de Castellón y de la Comunitat Valenciana”.
“Estamos comprometidos con la mejora continua de nuestros polígonos industriales para que nuestras empresas ganen en competitividad y cuenten con servicios óptimos”, ha remarcado la alcaldesa, María Tormo.
Visita Supoi-8
Posteriormente a la reunión, Marián Cano ha visitado el área industrial Supoi-8 para conocer el avance de las actuaciones de mejora que se están desarrollando gracias a las subvenciones otorgadas por Ivace+i en la convocatoria 2025-2026.
En concreto, se han concedido 454.936 euros para llevar a cabo iniciativas entre las que destaca la mejora del drenaje con la instalación de sistemas de recogida de aguas pluviales, que contribuye a reducir el impacto y el riesgo de inundaciones.
También se mejorará la red contra incendios, con un mayor número de hidrantes, y se ampliarán las zonas verdes mediante reforestación, gracias a la creación de más espacios de sombra y aumentando así la superficie vegetal del área industrial.
Del mismo modo, se renovará la señalización horizontal y vertical del tráfico para garantizar una circulación más segura y se implantará un servicio de correos y paquetería que dará respuesta a las necesidades logísticas de todas las empresas, fortaleciendo la competitividad del tejido industrial de Almassora.
