La guardería de Castellón a la que las familias iban con termómetro recupera la calefacción, pero siguen los problemas en el colegio

Tras días de polémica por el frío en la escuela infantil de Morella, este lunes las familias han respirado aliviadas: la guardería ha restablecido la calefacción desde primera hora de la mañana. Según se informó a los padres, las aulas han alcanzado una temperatura de 20 grados, lo que ha permitido una jornada tranquila y cómoda para los niños más pequeños.

En días anteriores, los progenitores habían denunciado que las instalaciones carecían de la temperatura mínima adecuada y algunos llegaron a acudir con termómetros para medir el frío en las aulas. Este lunes por la mañana, el centro ha entregado a las familias una nota informativa detallando el estado térmico de cada clase, una petición que venían reclamando desde el inicio del episodio.

La situación había generado un intenso debate público y llegó incluso al pleno municipal celebrado el pasado jueves. En esa sesión, el alcalde, Bernabé Sangüesa, criticó a este medio por dar a conocer los problemas de climatización tanto en la escuela infantil como en el colegio de primaria, asegurando que la situación había sido exagerada.

El colegio de Primaria continúa sin calefacción en varias zonas

Mientras que en la guardería los problemas parecen resueltos, en el colegio Mare de Déu de Vallivana la situación sigue siendo preocupante. Diversas zonas del edificio de Primaria continúan sin calefacción, según confirman las familias, que denuncian además la falta de información: este lunes no han recibido ninguna comunicación oficial en el grupo del centro.

La pieza necesaria para reparar la avería debía llegar —según se les había trasladado la semana pasada— a comienzos de esta misma semana. Sin embargo, el lunes ha transcurrido sin novedades ni solución, lo que ha incrementado la inquietud de los padres ante la bajada de temperaturas.