De los parques al plato: 1.413 kilos de aceitunas se convierten en aceite escolar en Almenara

El Ayuntamiento de Almenara, a través de la Brigada Municipal, ha llevado a cabo en los últimos días la recolección de las aceitunas procedentes de los olivos ubicados en parques, jardines y zonas verdes del municipio. El objetivo de esta iniciativa es elaborar aceite de oliva de alta calidad para su uso en la cocina de la Escola Infantil Municipal, donde se empleará en la preparación de los menús del alumnado que utiliza el servicio de comedor.

En total, este año se han recolectado 1.413 kilos de olivas que se han trasladado a la Cooperativa Alto Palancia de Altura. Allí se han transformado en 180 litros de aceite de oliva virgen de gran calidad que se destinarán íntegramente a la Escola Infantil Municipal de Almenara, manteniendo así la tradición de los últimos años.