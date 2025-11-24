Renacer entre cenizas: una ferretería de Castellón reabre sus puertas tras sufrir un incendio

La ferretería Isabel de Benicàssim ha vuelto a levantar la persiana este lunes con la emoción contenida de quien renace después de un golpe inesperado.

Mes y medio después del incendio que arrasó la planta superior de este comercio histórico, la familia Tárrega ha reabierto la tienda entre una constante entrada de vecinos que han querido mostrar su apoyo y celebrar la recuperación de uno de los negocios más emblemáticos del municipio, en la céntrica calle Santo Tomás, 12.

Reapertura de la Ferretería Isabel en Benicàssim tras el incendio / Eva Bellido

El fuego se declaró alrededor de las 3.00 horas del pasado 15 de octubre y dañó principalmente la zona de menaje y hogar, ubicada en la planta superior.

Semanas de limpieza, trámites y reconstrucción

Las llamas afectaron parte de la estructura y el local quedó completamente cubierto de hollín, lo que obligó a la familia a cerrar y afrontar semanas de limpieza, trámites y reconstrucción para poder recuperar la actividad.

“Por suerte no hubo daños personales, pero ha sido un palo duro. Vivimos todos de este negocio y estar de un día para otro sin trabajar nos ha afectado mucho”, recuerda Alejandro Tárrega, hijo del propietario, mientras atiende a los primeros clientes de la jornada.

Una reapertura muy esperada

La familia reconoce que su prioridad era volver a abrir cuanto antes, aunque la parte más afectada sigue en obras. En esta primera fase han recuperado los servicios esenciales de electricidad, fontanería, pinturas, bricolaje, herramientas, copias de llave y cerrajería, mientras la zona superior permanece cerrada para garantizar la seguridad de los clientes.

"Vivimos todos de este negocio y estar de un día para otro sin trabajar nos ha afectado mucho"

“Estamos muy contentos porque ha venido bastante gente desde primera hora y todo el mundo entraba y salía sin parar. Nos emociona ver tanto apoyo”, afirma Tárrega, todavía rodeado de material pendiente de clasificar y zonas en las que continúan trabajando los operarios.

La prioridad ahora es restablecer completamente la parte afectada y recuperar toda la actividad en cuanto sea posible.

Durante estas semanas, la familia ha retirado material dañado, elaborado presupuestos para el seguro y coordinado electricistas, albañiles y técnicos. Aunque el incendio ha supuesto un fuerte golpe económico y emocional, confían en que la aseguradora les permita reponer la mayor parte de los daños y avanzar hacia la normalidad.

La ferretería ya ha vuelto a atender clientes este lunes. / Eva Bellido

Más de medio siglo al servicio del municipio

Ferretería Isabel forma parte del paisaje comercial del municipio desde 1970. Con 55 años de historia, este negocio familiar ha pasado por varias generaciones manteniendo su esencia y el trato cercano que la caracteriza.

En todo este tiempo apenas ha vivido cierres puntuales por pequeñas incidencias, pero nunca se había enfrentado a una situación tan compleja como la de este otoño. “La ilusión es la misma de siempre, incluso más. Volvemos con ganas”, asegura.

Además de su atención cercana, la ferretería Isabel destaca por su amplia variedad de productos y servicios. Ofrecen productos de electricidad, fontanería, herramientas, pinturas, tornillería, cordelería, bricolaje, menaje básico, artículos para el hogar y un completo servicio de copias de llaves y cerrajería, uno de los más demandados del municipio. La tienda recuperará todo su catálogo habitual cuando la planta superior quede totalmente restaurada.

La familia irá informando de los avances en las reparaciones y de la futura reapertura de la planta superior a través de sus canales y redes sociales.