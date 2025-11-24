'Collidors' cazados in fraganti en Nules: los propietarios creen que los trabajadores "no sabían que robaban"

Transcurridas veinticuatro horas desde que pillaron in fraganti a una cuadrilla de 'collidors' robando su fruta en una finca del camí la Ratlla de Nules, los propietarios hacen balance de lo sucedido y creen tener algunas respuestas para dar explicación a una situación a la que no le encuentran sentido por la desvergüenza de cometer un robo de esas características a plena luz del día y con tanta tranquilidad.

Cristina Celades, propietaria de La Tosquilla y víctima de este intento de robo frustrado perpetrado este domingo, comenta que, después de pensar en lo que ha sucedido con la distancia y la frialdad que da el paso del tiempo, «creemos que los collidors no sabían que estaban robando».

Cuando llegaron a la finca e interpelaron a la cuadrilla advirtiéndoles de que estaban recolectando su fruta sin permiso, y ellos realizaron una llamada para tratar de aclarar que solo estaban haciendo su trabajo. El propietario pudo llegar a hablar con una persona a quien le recriminó la situación. La respuesta fue dar la orden de retirada a los trabajadores, sin dar más explicaciones.

"Creemos que los 'collidors' no sabían que robaban la naranja, pero quien les envió, sí"

Tampoco descartan que pudiera ser un error, que estuvieran cogiendo las clementinas en la finca equivocada, pero en tal caso, la confusión se podría haber soluciondoa dando la cara y explicaciones, señalan los afectados. De ahí que especulen con que «igual la cuadrilla no sabía que estaban robando, pero quien les envió, sí».

Para las víctimas, estas suposiciones darían sentido a que los collidors estuvieran «tan tranquilos» y tan bien equipados, con los cajones, los capazos y los palets.

Ese extremo o cualquier otra hipótesis deberá esclarecerla el equipo Roca de la Guardia Civil, a quien notificaron de inmediato lo sucedido y ya está analizando las pruebas de este caso. La denuncia «todavía no hemos podido ponerla, porque el cuartel de Nules está cerrado».

En la Tosquilla de Nules, parte de los cajones de clemenules que iban a ser robados, y que ahora urge vender. / MÒNICA MIRA

La urgencia de venderla

Tras la indignación inicial, los propietarios se enfrentan a una situación inesperada. Tienen unos 2.000 kilos de clemenules recolectadas, las que ya estaban en cajones preparadas para ser cargadas, y urge venderla.

Esa es la razón por la que Cristina Celades, que forma parte de la marca provincial Castelló Ruta de Sabor, haya hecho un llamamiento a sus clientes y a los consumidores en general. Hay que dar salida a la fruta «o se echará a perder».

La propietaria de la Tosquilla explica que «tenemos fincas que vendemos al por mayor y otras con las que damos servicio en la tienda física y por internet». Precisamente, la que sufrió el intento de robo, «la mitad ya estaba vendida a un comercio y la otra mitad era para nuestra venta directa».